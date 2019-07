Con il sorriso smagliante e la voce un po' rotta dall'emozione, Giulia De Lellis ha informato i suoi tantissimi fan di essere prossima al ritorno in televisione: dopo mesi d'assenza, dunque, la romana si sta preparando per essere la protagonista di un programma ancora "top secret". Il pensiero che hanno condiviso molti utenti del web, è che il progetto al quale inizierà a lavorare presto l'influencer, potrebbe essere la seconda edizione Vip di Temptation Island: tra poche settimane, infatti, partiranno le registrazioni in Sardegna delle puntate del docu-reality che il pubblico vedrà da metà settembre su Canale 5.

La De Lellis al settimo cielo: 'Mi rivedrete in Tv'

Tra i tanti progetti ai quali sta lavorando Giulia De Lellis in questo periodo, uno in particolare sembra renderla molto felice. Come la stessa influencer ha annunciato ieri tramite il suo profilo Instagram, manca pochissimo al suo ritorno in Tv: dopo aver avuto il via libera dagli addetti ai lavori, la ragazza ha finalmente potuto informare i fan che prestissimo potranno rivederla sul piccolo schermo.

La piccola anticipazione che la romana ha dato sul suo imminente futuro, però, non comprendeva il nome del programma del quale sarà protagonista. L'ipotesi più accreditata tra quelle che hanno fatto gli appassionati di Gossip nelle ultime ore, è che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne possa avere un ruolo nella seconda edizione Vip di Temptation Island.

Sapendo che tra pochi giorni la 23enne rientrerà dalle vacanze per cominciare a lavorare alla buona riuscita di una trasmissione, in tanti hanno fatto notare che uno dei pochi format che sarà registrato nelle prossime settimane (per poi essere mandato in onda da metà settembre su Canale 5), è il reality nel quale alcune coppie accettano di farsi tentare da ragazzi/e single.

Tra non molto, infatti, in Sardegna inizieranno le registrazioni delle puntate di Temptation che il pubblico potrà, molto probabilmente, vedere in Tv a partire dal prossimo settembre. Sarà davvero questo il programma che ufficializzerà il ritorno sul piccolo schermo della De Lellis? E soprattutto, in che ruolo?

No della produzione alla coppia De Andrè-Lillio

Il blog "Isa&Chia", in merito alla possibile presenza di Giulia De Lellis nel cast di Temptation Island Vip 2, fa sapere che potrebbe essere quello della conduttrice il ruolo scelto per lei dagli addetti ai lavori.

Nonostante da settimane si rincorrano i rumors sul fatto che sarà Alessia Marcuzzi a raccontare il viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco, nelle ultime ore sembra siano nati dei dubbi a riguardo.

Conoscendo la stima e l'affetto che lega l'influencer romana alle persone che lavorano dietro le quinte del reality Mediaset (le stesse di Uomini e Donne), non è da escludere che possano aver pensato a lei per la seconda edizione Vip del format che l'anno scorso ha sbancato gli ascolti grazie a Valeria Marini, Stefano Bettarini e tanti altri personaggi famosi.

Chi sicuramente non parteciperà a Temptation (il cui debutto è molto probabilmente fissato per il prossimo 17 settembre), sono Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: l'addetta stampa della Fascino, Elisabetta Soldati, ha usato Instagram per smentire i gossip che erano circolati su una sempre più probabile presenza della coppia nata all'interno del GF 16.