Come un fulmine a ciel sereno, poco tempo fa su Instagram è stato dato un importante annuncio: Giulia De Lellis ha svelato il titolo e la data d'uscita del suo primo libro. L'influencer ha fatto sapere che si chiama "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" il romanzo che sarà disponibile dal 17 settembre. Nel promo con il quale è stata svelata questa sua bella novità professionale, la romana ha punzecchiato l'ex Andrea Damante, che si dice l'abbia ripetutamente tradita quando stavano insieme.

Giulia annuncia l'uscita del suo primo libro

La De Lellis non si ferma: nonostante sia una delle influencer più apprezzate di questo periodo, la ragazza ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura che è destinata a far discutere. Come ha preannunciato un video che è stato pubblicato su Instagram pochi minuti fa, il prossimo 17 settembre uscirà la prima "fatica letteraria" di Giulia, il cui titolo è tutto un programma.

"Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", è questa la frase completa con la quale la romana ha deciso di intitolare il romanzo che parla della sua giovane ma tormentata vita sentimentale. Lo spot che è stato caricato sui social network stamattina, è davvero originale: la 23enne si trova faccia a faccia con altre persone che, come lei, sostengono di essere state tradite dai loro partner.

Quando è il suo turno, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne afferma: "Ciao, sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna". Dopo aver sorriso alla telecamera, la De Lellis lascia spazio alla copertina del libro, che la vede seduta per terra con addosso un elegante abito di colore bianco.

Il riferimento che l'influencer fa alla storia d'amore passata con Andrea Damante, è piuttosto evidente: da quando i due si sono lasciati la prima volta (nella scorsa primavera), circolano voci sui ripetuti tradimenti che il dj le avrebbe fatto dopo le serate in discoteca che faceva in tutta Italia.

Il tira e molla con Damante

La relazione dei "Damellis" è iniziata poco più di tre anni fa negli studi di Uomini e Donne: l'amore tra i due ragazzi è andato avanti fino all'aprile 2018 senza intoppi. In quel periodo, Giulia annunciò tra le lacrime che la storia con Andrea era finita per suo volere.

Dopo una breve frequentazione con il cantante Irama, la scorsa primavera la De Lellis è stata nuovamente paparazzata accanto a Damante: il riavvicinamento tra i giovani è durato pochi mesi, fino a giugno, quando lei ha deciso di chiudere definitivamente questa storia per iniziare un rapporto molto serio con Andrea Iannone.

Dal 17 settembre, dunque, scopriremo finalmente cosa è successo tra Andrea e Giulia: nel libro che lei ha firmato, infatti, saranno sicuramente contenute le ragioni di un addio del quale i fan più accaniti ancora non si capacitano.