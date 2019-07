Giulia De Lellis, divenuta famosa al pubblico del piccolo schermo quando nel 2015 ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare l'ex tronista Andrea Damante, è ormai una influencer di successo. Negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la relazione sentimentale - poi ufficializzata da lei stessa - con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Questa storia d'amore avrebbe incrinato il suo rapporto di amicizia con Cecilia Rodriguez, nato quando entrambe avevano preso parte al Grande Fratello Vip nell'edizione 2017/2018.

La De Lellis in queste ultime ore è intervenuta sul suo profilo Instagram per informare i numerosi follower dell'imminente partenza di un nuovo progetto di lavoro. La 23enne romana non ha potuto fornire troppi indizi, ma ci ha tenuto a far sapere a tutte le persone che da anni la seguono di poter: "Ufficializzare una bellissima notizia, vi posso dire televisione (...) comunque una bellissima notizia, sono super super eccitata".

La nuova esperienza che presto la vedrà protagonista del piccolo schermo le ha impedito di partecipare a due eventi a Taranto e Gallipoli, come lei stessa ha spiegato durante il filmato perché: "Tra poco partirò per iniziare questo nuovo progetto".

Dopo l'annuncio il web si è scatenato e sono partite le prime ipotesi su quella che potrebbe essere la nuova avventura dell'ex corteggiatrice di U&D, apparsa in video visibilmente emozionata.

La maggioranza dei fan ritiene che possa essere la nuova conduttrice della seconda edizione di Temptation Island Vip, giacché l'influencer si è lasciata sfuggire di essere in partenza in vista di quest'esperienza televisiva, e guarda caso proprio a poche settimane dall'inizio delle riprese dell'edizione del reality-show dedicata ai personaggi famosi.

Tuttavia permangono dei dubbi perché fino a qualche settimana fa sembrava ormai imminente l'ufficialità di Alessia Marcuzzi come neo-presentatrice di questa trasmissione dopo l'addio di Simona Ventura, tornata alla Rai già da qualche mese.

Giulia De Lellis sta per pubblicare il suo primo libro

Intanto nel mese di giugno la De Lellis ha fatto sapere, sempre intervenendo su Instagram, di essere in procinto di pubblicare il suo primo libro, aggiungendo però di non sentirsi ancora pronta per parlarne in maniera più approfondita. Il settimanale Spy ha ipotizzato che probabilmente nel volume l'influencer si soffermerà sulla sua giovane, ma già intensa vita.

Inoltre la rivista di Gossip ha aggiunto che l'ex corteggiatrice ha posticipato la data di uscita del libro perché ci sarebbero stati alcuni ostacoli che ne avrebbero ostacolato la pubblicazione. Nello specifico, pare che Giulia De Lellis abbia chiesto un pizzico di tempo in più per raccontare della sua vita sentimentale prima di completare il progetto.