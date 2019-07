La quarta puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5 lunedì 15 luglio, ha sancito la rottura tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Durante il falò di confronto richiesto dal fidanzato, la coppia ha parlato del comportamento di lei che, a pochi giorni dall'inizio delle riprese, ha perso la testa per il single Alessandro Zarino. La discussione però si è soffermata anche sui precedenti dei due giovani, richiamando alla memoria la solitudine della ragazza durante la convivenza con il partner e la crisi già in atto, motivo per cui lei aveva deciso di annullare il matrimonio.

Alla fine i due fidanzati hanno deciso di uscire separati dal programma, e Jessica ha voluto confrontarsi subito con Alessandro, rendendosi disponibile a conoscerlo meglio lontano dalle telecamere. Ma, stando ad alcuni indizi che circolano in rete, sembra che il loro rapporto non abbia sortito gli effetti sperati.

Dubbi sulla frequentazione tra Jessica e Alessandro

Andrea e Jessica sono usciti separati da Temptation Island, e lei è subito corsa nel villaggio dei single per parlare con Alessandro Zarino.

I due, che hanno evitato di baciarsi davanti alle telecamere, hanno lasciato la trasmissione insieme con l'idea di cominciare a frequentarsi nella quotidianità. Alcuni indizi che circolano in rete, però, non farebbero pensare ad un epilogo positivo della conoscenza: alcuni utenti, infatti, hanno notato che la Battistello non ha mai cominciato a seguire l'ex tentatore su Instagram, a differenza di quanto invece ha fatto lui.

Non solo: sarebbero persino arrivate alcune segnalazioni in base alle quali Jessica e Andrea sarebbero stati visti insieme in un locale della loro città. E, ad ulteriore conferma dell'amore mai sbocciato, ci sarebbe anche l'indiscrezione secondo cui Alessandro avrebbe ricevuto dalla redazione di Maria De Filippi la proposta di diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Alessandro Zarino probabile tronista

Sarà necessario pazientare ancora due settimane per scoprire se Jessica Battistello e Alessandro Zarino hanno continuato a frequentarsi dopo la fine delle riprese di Temptation Island.

Tutti i concorrenti, infatti, sono tenuti alla segretezza fino all'appuntamento finale, durante il quale Filippo Bisciglia farà anche il punto sugli sviluppi dei rapporti tra coppie ed ex coppie.

Nel frattempo, diversi rumors che stanno rimbalzando sul web lasciano pensare ad una rottura tra la Battistello e l'ex tentatore. Lui, infatti, continua ad essere considerato uno dei grandi favoriti per il trono di Uomini e Donne della prossima stagione, motivo per cui è difficile credere che attualmente sia impegnato sentimentalmente.

E proprio nella "sfida" per la conquista dell'ambita poltrona rossa, pare che Alessandro possa competere proprio con Andrea Filomena, a sua volta dato tra i papabili tronisti e tra i preferiti del pubblico.