Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco prima che lui diventasse tronista: Mattia Marciano. Sarà vero?

Pubblicità

Pubblicità

La Nasti ancora al centro del gossip

Dopo essere stata accostata ad un giovane imprenditore napoletano qualche settimana fa, Angela Nasti torna al centro del Gossip per una notizia inaspettata: secondo quanto afferma la pagina Instagram di "Chi", il cuore della bella 20enne batterebbe ancora per una sua ex fiamma.

Il ragazzo che starebbe monopolizzando i pensieri della tronista di Uomini e Donne, però, non è Alessio Campoli: da quando è stata ufficializzata la loro rottura, i due non si sono più visti né probabilmente sentiti.

Pubblicità

Sul web, dunque, in queste ore si legge: "Angela, dopo l'addio ad Alessio, starebbe ripensando a Mattia Marciano". Voci di corridoio sostengono che la ragazza non abbia del tutto dimenticato uno dei suoi storici fidanzati: prima che il bel napoletano diventasse tronista (qualche anno fa, scegliendo Vittoria Deganello), lui e la Nasti erano una coppia unita ed affiatata.

Sarebbe stata la decisione di lui di partecipare a U&D ad interrompere bruscamente l'idillio con la sorella dell'influencer Chiara, la stessa che oggi si dice pensi ancora a lui insistentemente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

C'è da dire, però, che Mattia ha dichiarato in varie interviste che la sua storia con Angela è finita definitivamente: "È una cosa chiusa e archiviata. Abbiamo preso strade diverse e le auguro il meglio".

La pagina IG della rivista di gossip, però, insinua: "Sarà la verità? Ma soprattutto, lei avrà avuto un ripensamento?".

Le polemiche sulla frase della sorella Chiara

In questi giorni, non solo Angela Nasti sta facendo parlare di sé per un presunto riavvicinamento all'ex Mattia Marciano, anche sua sorella Chiara ha campeggiato su tutti i siti per alcune cose bislacche che ha detto. A chi le chiedeva consigli su come combattere la cellulite, l'influencer ha risposto: "Il segreto è mangiare sano e bere tanta acqua.

Io ho puntato sul mangiar sano perché l'acqua non è di mio gradimento. Non la bevo da 2 anni, solo Coca Cola o acqua di cocco".

Sono bastate queste poche parole della ragazza a scatenare una vera e propria bufera mediatica. A chi l'ha accusata di essere un cattivo esempio per le migliaia di giovani che la seguono sui social network (solo su Instagram sono 1,7 milioni i followers della Nasti), la fashion blogger ha risposto che lei non dà lezioni nelle scuole ma si limita a raccontare ai fan come vive.

Pubblicità

Le tante critiche che ha ricevuto, non hanno scalfito per niente Chiara che, anziché scusarsi pubblicamente, ha continuato a pubblicare Stories ironiche sulla sua passione per le bibite gassate.