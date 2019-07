Il Gossip di Uomini e donne continua a concedere ampio spazio all'ex tronista Angela Nasti e alle novità estive riguardanti la sua situazione sentimentale. Dopo la rottura-lampo con la sua scelta Alessio Campoli, l'influencer napoletana è stata prima pizzicata in compagnia del facoltoso armatore partenopeo Guido Grimaldi e successivamente è stata avvicinata ad un calciatore. Seguendo le orme dell'ex collega Sara Affi Fella, anche lei ha scelto uno sportivo militante nel Torino ovvero il difensore Kevin Bonifazi.

L'indiscrezione si è diffusa a causa di alcune Instagram Stories relative allo stesso ristorante (dove compariva solo il cibo) e poi la coppia è stata pizzicata insieme in spiaggia e per le vie di Napoli. E a parziale conferma di questa frequentazione, sono arrivate anche le parole della Nasti che lasciano davvero poco spazio ai dubbi.

Angela Nasti conferma indirettamente il flirt

La voce della frequentazione di Angela Nasti e Kevin Bonifazi ha fatto velocemente il giro del web, trovando diverse critiche tra i followers dell'ex tronista di Uomini e donne.

Quest'ultima, infatti, ha scritto un commento nel quale sottolineava: "Mi sento così felice". E in replica alle sue affermazioni, è arrivata una pungente dichiarazione da parte di un utente secondo il quale, dopo mesi trascorsi a Uomini e donne per cercare l'anima gemella, è bastata solo una settimana per trovare il fidanzato fuori dal programma. Ed è in risposta a tale commento è arrivata la replica dalla influencer. Angela ha aggiunto: "Poteva passare un giorno, un mese o un anno e mi avreste giudicata ed attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno". Ha poi ulteriormente precisato: "Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi".

La replica di Raffaella Mennoia

Stando a quanto riportato da Angela Nasti nel suo commento, non è necessario trovare giustificazioni dato che lei ha assolutamente la coscienza pulita in merito alle novità della sua vita dopo l'esperienza a Uomini e donne. Sebbene non si riferisca in modo esplicito a Kevin Bonifazi, non sembrano esserci dubbi sul fatto che si riferisca a lui e alla frequentazione intrapresa nelle ultime settimane, confermata anche dalle foto che circolano sul web.

Sulla questione si è espressa anche Raffaella Mennoia, interpellata ancora da alcuni followers che non hanno affatto gradito la tempistica veloce con la quale Angela Nasti ha trovato un nuovo amore. Molti di loro, infatti, hanno rinnovato il sospetto che la napoletana non avesse partecipato al dating show per trovare il fidanzato ma solo per aumentare la propria visibilità mediatica. In risposta a tali domande, la collaboratrice di Maria De Filippi ha confermato il desiderio di invitare Angela in studio all'inizio della stagione 2019-20 del Trono Classico per ascoltare la sua versione dei fatti.

In tale occasione dovrebbe intervenire anche Giulia Cavaglià.