La scorsa stagione non è stata facile per Uomini e donne, contrassegnato da sospetti sulle vere intenzioni dei suoi protagonisti, spesso alla ricerca della sola visibilità televisiva. Nell'anno del 'Sara Affi Fella gate' e dei dubbi riguardanti le scelte di Angela Nasti e Giulia Cavaglià, anche il Trono Over ha fatto parlare molto di sé a causa di alcune relazioni terminate in maniera burrascosa. Come non segnalare, a tal proposito, la rottura tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, o in precedenza tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

In tutte queste complicazioni, risulta piacevolmente gradita la notizia resa nota da due partecipanti al Trono Over ovvero Caterina Corradino e Biagio Buonomo che hanno spiegato di essere oramai prossimi alle nozze.

Biagio in attesa del divorzio

Caterina Corradino e Biagio Buonomo sono stati una delle coppie più solide nate nell'ultima stagione del Trono Over di Uomini e donne. Dopo una breve frequentazione, infatti, dama e cavaliere avevano deciso di abbandonare insieme il programma e avviare subito la convivenza, in attesa di convolare a giuste nozze.

E i loro progetti non sono affatto cambiati a qualche mese dall'inizio del loro rapporto. Le ultime novità sono state raccontate da Caterina al settimanale 'Uomini e donne Magazine'. Ad esso la dama ha spiegato che il 18 luglio Biagio riceverà il divorzio dalla ex moglie, motivo per cui la coppia nata nel dating show potrà subito avviare i preparativi per il matrimonio. L'idea sarà quella di una cerimonia sulla spiaggia dato che già vivono a pochi passi dal mare e adorano tale location. Lei vestirà sicuramente l'abito bianco, anche se si tratterà del suo secondo matrimonio.

Al via i preparativi per le nozze

Nell'intervista a 'Uomini e donne Magazine', Caterina ha spiegato di essersi sposata giovanissima con rito civile. All'epoca studiava ancora all'università e l'ex marito le aveva promesso di organizzare una cerimonia religiosa dopo la laurea. Ma la rottura è arrivata subito, motivo per cui la dama del Trono Over sogna ancora il rito tradizionale. Al tabloid, infatti, ha spiegato: "L’idea di indossare un vestito da sposa bianco per me è sempre stato un sogno che avrei voluto realizzare.

Inoltre io una cerimonia vera e propria non l’ho mai fatta e Biagio ci tiene molto che io la abbia, che viva la mia favola". La futura sposa ha anche parlato del rapporto speciale nato con una coppia conosciuta nel parterre del Trono Over ovvero Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini. Caterina ha confermato che i due hanno attraversato una crisi profonda ma che ora stanno cercando di superare insieme i problemi.

Diverso, invece, il punto di vista nei confronti di Stefano Torrese e Pamela Barretta. In questo caso, la Corradino crede che il cavaliere non abbia mai provato dei veri sentimenti nei confronti della sua ex fidanzata.