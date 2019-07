Giulia Cavaglià è intervenuta su Instagram per smentire le voci riguardanti un suo avvicinamento a Giulio Raselli. Dopo la rottura con Manuel Galiano, ufficializzata solo qualche giorno fa, i movimenti dell'ex tronista sono stati monitorati dai fan che hanno notato una strana somiglianza tra l'auto in cui si trovava lei e quella del suo ex corteggiatore. A questo punto, non è stato difficile giungere a veloci conclusioni, ipotizzando che la coppia fosse uscita insieme.

Il primo a smentire tale possibilità è stato proprio Giulio, tornato recentemente dalla Sardegna dove ha vestito i panni di ragazzo single a Temptation Island. Dopo di lui è arrivata anche la dichiarazione della torinese, la quale ha ulteriormente chiarito di non essere mai salita sull'auto del suo ex corteggiatore e ha poi invitato i suoi followers a stare più tranquilli.

Arriva la smentita: 'Non ero in macchina con Giulio'

Da quando le voci riguardanti una crisi con Manuel Galiano hanno cominciato a rimbalzare in rete, Giulia Cavaglià ha usato spesso Instagram per chiarire la situazione, ufficializzando le novità della sua vita privata.

Proprio affidandosi ad una Story aveva confermato la rottura con il suo ex fidanzato mentre ieri ha usato lo stesso canale per parlare dei rumors riguardanti Giulio Raselli. L'ex tronista ha usato parole esplicite per evitare fraintendimenti: "Non era la macchina di Giulio, quindi cerchiamo di stare un attimo più tranquilli tutti quanti". Ha poi aggiunto che in futuro sarà lei la prima a parlare di eventuali novità sia nella sua vita privata che in altri ambiti.

Tale rivelazione va ad aggiungersi a quanto dichiarato poco prima dallo stesso Raselli, il quale aveva categoricamente smentito un avvicinamento alla tronista che, solo un mese fa, gli aveva preferito Manuel Galiano nella puntata della scelta.

Uomini e donne: Giulio possibile tronista

Il Gossip di Uomini e donne continua ad occuparsi quotidianamente delle novità riguardanti Giulia Cavaglià e del suo ex corteggiatore Giulio Raselli. Quest'ultimo ha dichiarato di non voler essere la seconda scelta di nessuno, invitando anche i fan a comportarsi allo stesso modo.

Attualmente presente nelle puntate di Temptation Island in onda su Canale 5, Giulio ha conquistato l'affetto di molti fan di Uomini e donne, convinti che sarebbe proprio lui il tronista perfetto per la prossima edizione. Raffaella Mannoia ha ricevuto diversi messaggi da parte di chi ritiene che anche il tentatore meriti di poter incontrare l'anima gemella nello storico dating show. I casting sono in via di svolgimento proprio in questi giorni, proprio come rivelato da Raffaella Mennoia su Instagram, quindi la decisione in tal senso potrebbe essere imminente.

Tra i nomi forti, oltre al suo, restano anche quelli di altri volti noti tra i quali Antonio Moriconi, Luca Daffrè e Klaudia Poznanska.