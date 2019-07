È riuscita a farsi apprezzare nella scorsa stagione di Uomini e donne nel suo percorso in qualità di corteggiatrice di Andrea Zelletta: Klaudia Poznanska ha concluso a testa alta quella esperienza per lei non troppo positiva, dato che alla fine il tronista le ha preferito Natalia Paragoni con la quale continua a fare coppia fissa. Da allora, il pubblico del dating show di Maria De Filippi ha chiesto a gran voce di vederla sul trono a partire dal settembre 2019 nella speranza che le venga concessa una seconda possibilità per conoscere l'anima gemella.

Ma stando ad alcuni insistenti rumors che circolano in rete, la giovane di origine polacca potrebbe non avere bisogno di tale opportunità, dato che sarebbe già vicina sentimentalmente ad un ragazzo di Roma ovvero il rapper Ludwig.

Le Instagram Stories in compagnia di Ludovico Franchitti

Il Gossip di Uomini e donne continua a tenere sotto controllo i movimenti di Klaudia Poznanska, in attesa di scoprire se l'estate le permetterà di incontrare l'amore.

Alcune Instagram Stories da lei pubblicate negli ultimi giorni l'hanno immortalata in compagnia di Ludovico Franchitti, un giovane rapper romano noto con lo pseudonimo di Ludwig. I due appaiono affiatati e divertiti insieme, in occasione di una serata trascorsa in un hotel della capitale tra sorrisi e musica, lasciando chiaramente presagire a qualcosa di più di una semplice amicizia. L'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, al momento, non ha né confermato né smentito il possibile flirt a differenza di quanto fatto qualche giorno fa in relazione ad altre voci su di lei.

In tale circostanza, sempre in seguito ad alcuni video pubblicati su Instagram, si era parlato di un possibile avvicinamento al calciatore Davide Frattesi (da qualche giorno in forza all'Empoli) anche se tale opzione era stata categoricamente smentita dalla diretta interessata.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne: 'Non sopporto l'invidia'

In attesa di scoprire se Klaudia Poznanska e il rapper Ludwig confermeranno la nascita di una relazione sentimentale, l'ex corteggiatrice ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Uomini e donne Magazine' parlando di sé, dell'amore per la mamma e dei difetti che non sopporta nelle altre persone.

A tal proposito, ha chiarito ciò che era già apparso chiaro in occasione della scelta di Andrea Zelletta. All'epoca Klaudia aveva evitato di fare polemiche, augurando il meglio alla neo-coppia. E proprio al tabloid, infatti, la giovane di origini polacche ha spiegato di non sopportare l'invidia che spesso nasce tra le donne: "Non riuscirei a vivere con l’invidia per gli altri, piuttosto se vedo una 'crush', qualcosa di bello e utile, prendo esempio e miglioro sempre di più invece che stare a criticare".

Parole che confermano un carattere positivo e altruista, perfetto per salire sull'ambito trono di Uomini e donne nella stagione 2019-20.