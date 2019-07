Proseguono i lavori per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show che quest'anno tornerà in onda nella stagione autunnale della rete ammiraglia Mediaset. La quarta edizione si preannuncia ricca di novità e colpi di scena, a partire dalla conduzione che non sarà più nelle mani di Ilary Blasi. La signora Totti ha deciso di lasciare il reality e quest'anno il nuovo conduttore sarà Alfonso Signorini, che prenderà le redini in mano dopo essere stato l'opinionista per tutte e tre le edizioni Vip.

Occhi puntati anche sul cast di questa edizione: su TvBlog sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti che hanno sostenuto il provino per entrare nella casa di Cinecittà.

I provinati per il Grande Fratello Vip 4: spunta il nome di Fernanda Lessa

Nel dettaglio, dalle anticipazioni riportate in queste ore su TvBlog, apprendiamo che tra i concorrenti che sono stati già provinati per quest'anno vi è la showgirl Fernanda Lessa, assente da un bel po' di anni dal piccolo schermo.

In passato ha già avuto modo di partecipare ad un altro reality show: parliamo dell'Isola dei famosi nell'edizione del 2006 condotta da Simona Ventura.

Un altro concorrente che sarebbe stato provinato per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, inoltre, è il cantante Scialpi che in molti ricordano per la sua recente partecipazione al reality show Pechino Express in onda su Rai 2 con Costantino Della Gherardesca.

Un altro concorrente provinato per il reality show di Alfonso Signorini, sempre secondo quanto riportato sulle pagine di TvBlog, sarebbe Matilde Brandi, reduce dalla partecipazione all'ultima edizione di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto con successo da Carlo Conti. E infine non si esclude che possa varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà anche Claudia Galanti, che proprio come la Lessa ha partecipato in passato all'Isola dei famosi.

Tra i possibili concorrenti del GF Vip 4 anche Ilona Staller

A questi nomi, poi, va aggiunto quello di Cicciolina, alias Ilona Staller, la quale in una recente intervista ammise che vi erano dei contatti in corso con la casa di produzione del Grande Fratello Vip 4 e quindi che avrebbe potuto varcare la soglia della porta rossa come nuova concorrente.

Anche Loredana Lecciso, intervistata dal settimanale 'Chi', ha ammesso che quest'anno complice la conduzione di Alfonso Signorini, potrebbe accettare un'ipotetica proposta di entrare nella casa più spiata d'Italia.

Al momento sono questi i nomi che circolano in rete: vedremo se nel corso delle prossime settimane verranno confermati dal padrone di casa del reality show Mediaset.