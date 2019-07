In queste ore, il popolo del web si sta stringendo attorno all'ex tronista di Uomini e donne Lorenzo Riccardi e alla sua famiglia a causa di un grave lutto. Nel corso della giornata di ieri, infatti, il Cobra ha pubblicato un post davvero struggente dedicato alla sua povera nonna. La signora Anna si è spenta ieri e, molto probabilmente, era già malata.

L'ex tronista non ha voluto dare, ovviamente, troppe spiegazioni al riguardo.

Il ragazzo si è semplicemente limitato a pubblicare una foto mentre guarda in cielo e si rivolge alla povera nonnina scomparsa. La didascalia, annessa a tale foto già di per sé parecchio struggente, recita così: "Guardami da lì sù, io ti guardo, nonna". Poche parole che, tuttavia, hanno riempito di tristezza il cuore di tutte le persone che lo seguono.

Lorenzo Riccardi annuncia il grave lutto: morta la sua nonnina

Lorenzo Riccardi è sempre stato particolarmente legato a tutta la sua famiglia.

Nel corso dell'esperienza a Uomini e Donne, infatti, si è evinto perfettamente questo aspetto del suo carattere. Proprio per questo motivo, è solo vagamente possibile immaginare il dolore nutrito nell'apprendere tale devastante perdita. Andando sul profilo del ragazzo, infatti, da 24 ore sono spariti post e Instagram Stories divertenti. Le ultime cose pubblicate, infatti, sono solo un post e una storia riferite alla perdita.

Subito dopo aver annunicato il grave lutto, Lorenzo Riccardi è stato immediatamente avvolto e inondato dall'affetto dei fan. Moltissimi utenti del web hanno speso qualche minuto del loro tempo per mandare un messaggio di cordoglio e vicinanza al ragazzo. Quest'ultimo si è limitato semplicemente a ricambiare con qualche like e qualche cuore sparso qua e là. Come Instagram Stories, invece, appare solamente l'immagine di un angelo e di un cuore.

Il Cobra inondato dall'affetto dei fan e dei suoi cari

Anche se il dolore provato per il grave lutto è devastante, Lorenzo Riccardi può sicuramente contare sull'affetto e l'appoggio dei suoi cari e di tutte le persone che la seguono. Al suo fianco, ovviamente, c'è sempre la sua fidanzata Claudia Dionigi. Andando sul profilo dell'ex corteggiatrice, però, almeno per il momento, non è presente alcun riferimento a quanto accaduto.

L'ultimo contenuto pubblicato risale a ieri, molto probabilmente prima che dell'accaduto dal momento che la ragazza si è mostrata felice e serena. Da quel momento in poi, entrambi i potagonisti hanno smesso di pubblicare.

Lorenzo e Claudia si trovavano in un periodo davvero particolarmente felice, le cose tra i due andavano a gonfie vele e anche la loro carriera professionale stava prendendo il volo.