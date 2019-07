Continua l'appuntamento con una fiction molto seguita dal pubblico e intitolata "Hawaii Five". Le prime puntate di Hawaii Five sono state trasmesse nel mese di maggio ma c'è stata la sospensione della fiction che ha provocato la rabbia del pubblico, pronto a mostrare il proprio disappunto. Le anticipazioni del settimo episodio della quinta puntata della serie, "Incidenti", svelano che McGarrett dovrà fare i conti con una notizia che cambierà i suoi piani. Si tratta della telefonata di Junior che avrà modo di informare McGarrett di quanto avvenuto in una banca dove c'è stata una rapina.

Pubblicità

Pubblicità

L'inseguimento ai rapinatori della banca

I poliziotti si renderanno conto che non c'è tempo da perdere e Adam, con i suoi compagni di lavoro, deciderà di raggiungere la banca. Le forze dell'ordine verranno a scoprire che i criminali sono riusciti a organizzare una fuga attraverso un tunnel. Steve non avrà intenzione di arrendersi e comincerà a inseguire i malviventi che pensano di essere sfuggiti al pericolo di essere fermati dalla polizia. Adam e Junior faranno una strada differente per pedinare i malviventi e riuscire nell'intento di arrestarli.

Pubblicità

Purtoppo non verranno raggiunti i risultati sperati, in quanto i tre poliziotti perderanno di vista i rapinatori della banca e il tentativo dell'inseguimento si rivelerà vano.

Le intenzioni di Tani

La persona che ha subito l'interrogatorio della polizia verrà uccisa da uno dei rapinatori davanti al Iolani Palace. McGarrett e Grove continueranno la caccia alle persone sospettate e riusciranno a fermare i rapinatori in seguito a una sparatoria. Tani troverà una soluzione per evitare che il fratello venga arrestato con l'accusa di droga.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Adam, dal canto suo, riuscirà a tornare in un'abitazione vuota senza la presenza di Kono. Gli spoiler dell'ottavo episodio di Hawaii Five, intitolato "Identità nascoste", sottolineano che la squadra sarà chiamata a fare delle indagini. L'intento sarà quello di investigare sull'incidente aereo nel quale ha perso la vita il pilota Jason Suchs.

Vengono la moglie e il figlio di Nixon

NTSB si impegnerà per fare da ostacolo alla squadra di Hawaii Five ma verrà scoperta la verità al punto che sarà preso in custodia il capo investigatore Callahan.

La polizia farà i conti con un retroscena inaspettato in quanto Jason Sachs è morto da sei anni per via di un incidente stradale. L'uomo che finge di portare lo stesso nome ed è morto nell'incidente corrisponderà a Luke Nixon che ha svolto il lavoro come infiltrato sotto copertura. Il team si distinguerà per essere riuscito a salvare la vita della moglie e del figlio dell'uomo deceduto nell'incidente aereo.