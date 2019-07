Proseguono gli appuntamenti con il calcio estivo che vedono protagoniste le nostre squadre a poche settimane ormai dal ritorno del campionato di Serie A. Domani, mercoledì 24 luglio, è in programma il match tra Juventus e Inter, valido per l'International Champions Cup che si sta disputando proprio in queste settimane. Una sfida decisamente molto attesa dai tifosi delle due squadre, che sarà anche una sorta di prova per testare gli schieramenti da portare poi in campo durante il campionato.

I tifosi di Juventus e Inter potranno seguire l'incontro dell'International Champions Cup sia in diretta televisiva in chiaro che in streaming online sul canale Sportitalia.

Dove seguire Juventus-Inter in diretta televisiva in chiaro e in streaming online da pc e tablet

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che il match tra Juventus e Inter di domani 24 luglio è in programma alle ore 13.30 (ore italiane) e potrà essere visto in chiaro sul canale free Sportitalia, che trovate collegandovi al canale 60 del digitale terrestre free.

Tuttavia sarà possibile seguire l'incontro tra Juventus e Inter di domani pomeriggio anche in diretta streaming online da tablet oppure da telefono cellulare, accedendo direttamente al sito ufficiale di Sportitalia. In questo modo, quindi, potrete seguire l'incontro in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno oppure in pullman, dato che vi basterà avere soltanto una buona connessione Internet per non perdervi l'incontro in programma alle ore 13,30.

Per entrambe le due squadre si tratta del secondo match che affrontano in questa competizione che ormai è diventata un classico della programmazione estiva.

Calciomercato Juventus: continua la trattativa per Pogba ma c'è anche il Real

In attesa di vedere il fatidico incontro in televisione, proseguono sia per la Juventus che per l'Inter le trattative di calciomercato. In queste ore sembrerebbe proprio che il club bianconero abbia intenzione di continuare a stupire i suoi tantissimi tifosi e dopo l'acquisto di campioni come Ramsey e De Ligt, il nuovo colpaccio in arrivo nelle prossime settimane potrebbe essere Pogba, che tuttavia è corteggiatissimo anche dal Real Madrid.

Tuttavia, però, quello che frenerebbe il club italiano sarebbe il costo del francese, fissato a 150 milioni di sterline che al cambio sarebbero circa 167 milioni di euro. Una cifra decisamente molto onerosa per la Juventus, che quest'estate ha già affrontato la spese 'non indifferente' di De Ligt. Ecco allora che al momento, l'unica via possibile da seguire per rincorrere il sogno Pogba, sarebbe quella delle cessioni.