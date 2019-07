La prima stagione della soap opera 'Il paradiso delle signore daily' ha dimostrato di essere un grande successo in termini di ascolti, divenendo una protagonista di quest'annata su Rai 1. Si tratta di uno motivi per i quali il prodotto televisivo ha ottenuto la riconferma; a conferma di ciò, non si può dimenticare lo share del 17% nell'ultima puntata e corrispondente a una media di due milioni di spettatori.

Pubblicità

Pubblicità

Il successo è proseguito sulla piattaforma RaiPlay, dove una fetta importante di pubblico ha avuto la possibilità di recuperare le puntate perse. Il paradiso delle signore ha avuto la conferma per altri due anni e questo dato può rendere felici i fan. Si avvicina la data d'inizio delle riprese della soap e la messa in onda della quarta stagione coinciderà con il giorno 14 ottobre, con un mese di ritardo rispetto al periodo in cui è cominciata la scorsa annata. La notizia è stata resa nota dall'attore Giorgio Lupano che ha scritto un post sulla sua pagina di Instagram, dove ha rivelato il giorno preciso.

Pubblicità

Roberto Farnesi: 'Ci vediamo ad ottobre'

Lo stesso Roberto Farnesi ha mandato un saluto alle fan dicendo: "Ci vediamo a ottobre". Le anticipazioni rivelano che, nella quarta stagione della soap, dovrebbero esserci delle novità importanti in merito alla famiglia Amato. Si parla dell'ipotesi che la famiglia Amato possa diventare ricca dopo anni di sacrifici, grazie ai successi dei loro componenti. Un esempio si ritrova nel personaggio di Tina che, in seguito a un periodo di gavetta, potrebbe affermarsi come cantante di un certo livello.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ci sono i presupposti per pensare che la ruota possa girare per la famiglia Amato. La giovane Amato potrebbe contare sulla presenza di Sandro, che potrebbe aiutarla ad ottenere il successo sperato, dopo essere stata notata dal produttore discografico.

Le curiosità sui personaggi di Tina e Sandro

I fan sperano che ci siano delle sorprese per la coppia formata da Sandro e Tina, dopo che hanno superato molti ostacoli per vivere la loro storia d'amore.

Un altro aspetto che fa pensare all'ipotesi della ricchezza degli Amato è legato alla decisione di Antonio di lasciare la città di Milano per andare a Torino. In questa città infatti, gli è stato assicurato un posto di lavoro alla Olivetti. Inoltre, lo scorso mese di giugno, l'attore Emanuel Caserio ha detto che, al posto degli sceneggiatori, farebbe diventare la famiglia Amato proprietaria di una villa.

Pubblicità

Non si sa se gli autori possano ascoltare questo consiglio ma potrebbe rivelarsi un'idea vincente. Il pubblico spera che ci sia un lieto fine per la coppia formata da Gabriella e Salvatore e gli spoiler parlano di un possibile matrimonio tra i due innamorati.