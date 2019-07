Le nuove anticipazioni Il Segreto riguardanti le puntate in onda su Canale 5 dal 15 al 19 luglio avranno come tema centrale l’amore non corrisposto. Isaac sarà roso dalla gelosia dopo aver scoperto che Elsa ha passato la notte con Alvaro. Antolina soffrirà in silenzio, certa di non poter mai essere amata dal marito. Fernando invece, si accorgerà di provare ancora forti sentimenti nei confronti di Maria che, nel frattempo, accoglierà a braccia aperte la new entry Roberto. Non mancherà il tempo per tessere inganni, che porteranno Elsa ad un punto di non ritorno.

Pubblicità

Pubblicità

Il segreto: Antolina furba come una volpe

Stando alle anticipazioni Il segreto della settimana dal 15 al 19 luglio, Elsa si preoccuperà per l'aggressione ai danni di Alvaro e andrà a cercarlo in lungo e in largo. Il Fernandez, malconcio e spaventato, si trova nell'ospedale di campo. Alvaro racconterà alla Laguna di aver contratto un grosso debito con uno strozzino dopo aver chiesto del denaro per aiutare dei poveri bambini malati del Portogallo.

Pubblicità

In realtà è una grossa bugia. Antolina infatti, ha scoperto che Alvaro ha un debole per le donne ricche e ha pensato bene di cercare la complicità del dottorino per incastrare Elsa. Intanto, Saul e Julieta sono molto preoccupati per le imminenti nozze, in quanto ritengono che qualcuno possa rovinare il giorno più bello della loro vita.

Anticipazioni Il segreto: l’errore di Dolores

Dolores, fraintendendo la reale dinamica dei fatti, racconterà ad Antolina che Elsa e Alvaro hanno passato la notte insieme nell'ospedale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inutile dire che la Ramos non perderà tempo per andare a spifferare tutto ad Isaac. Francisca invece sarà preoccupata per l’inaspettato avvicinamento tra Fernando e Maria. Il Mesia, in vena di romanticismo, farà proiettare un film d'animazione alla Casona, sperando di conquistare Maria e di avvicinarsi anche ai suoi figli. Purtroppo per lui, i suoi tentativi saranno vani. Isaac, dopo aver saputo da Antolina che Elsa ha passato la notte con Alvaro, andrà fuori di sé. Roso dalla gelosia, si recherà dall’odiato medico, dicendogli di stare lontano dalla Laguna.

Il matrimonio di Julieta e Saul

Carmelo e Severo, nel tentativo di preservare l’incolumità di Saul e Julieta, si procureranno degli uomini che possano tenere d'occhio la chiesa, in modo che i Molero non combinino guai.L’atmosfera sarà tesa e nessuno sarà tranquillo, ma grazie alla premura del Leal e del Santacruz, tutto filerà liscio.Finalmente, Julieta e Saul diventeranno marito e moglie. Alla cerimonia saranno presenti anche Maria e Fernando, con grande dispiacere di Francisca.

Pubblicità

Successivamente, Elsa offrirà ad Alvaro una grossa somma di denaro per saldare il debito con con lo strozzino.La Lguna non sa che Alvaro ed Antonina si sono messi d'accordo per trarla in inganno e allontanarla da Isaac. Nel frattempo, alla Casona, Raimundo dirà a Francisca di tenersi lontana dalle scelte di Maria e di Fernando. La Montenegro, sebbene qualche perplessità, finirà per ascoltare consigli del saggio marito.

Pubblicità

Le anticipazioni Il segreto delle puntate in onda dal 15 al 19 luglio su Canale 5 si concludono con l’arrivo di un uomo misterioso ed affascinante. Si tratta di Roberto Sanchez, un vecchio amico di Maria che verrà da lei accolto a braccia aperte. La sua presenza infastidirà sia Francisca che Fernando, che sarà geloso del nuovo arrivato in quanto il suo prossimo obiettivo è riconquistare la sua ex moglie.