Secondo le ultime anticipazioni della soap opera iberica Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda dal 29 luglio al 2 agosto, ci saranno numerosissime novità e nuovi intrighi nel piccolo paesino iberico di Puente Viejo. In particolare, il dottor Alvaro, dopo aver accettato l'offerta del sindaco Carmelo, prenderà possesso del dispensario e lo troverà in pessimo stato, così chiederà aiuto alla sua assistente Elsa Laguna per sistemarlo.

Invece, Antolina Ramos non sarà contenta che il dottore rimarrà in paese. perché sarà sempre più convinta che Alvaro ha accettato di rimanere nel paesino solo perché ha una storia con la Laguna. Infatti, anche quest'ultima resterà a Puente Viejo, cosa che non piacerà alla Ramos. Intanto, Donna Francisca sarà disposta a fare qualsiasi cosa pur di non far ritornare Maria a Cuba con Roberto.

Elsa ancora innamorata di Isaac

Elsa, come già anticipato, rimarrà in paese per aiutare Alvaro, ma in realtà è ancora innamorata di Isaac.

Don Anselmo racconterà alla Laguna e ad Alvaro che il dispensario è maledetto e chiunque ha provato a sistemarlo ha fatto una brutta fine. Invece Antolina chiederà al sindaco su quali basi abbia assunto il dottor Alvaro e allo stesso tempo la Montenegro ordinerà a Fernando di trovare un modo per allontanare il cubano dalla Casona.

Intanto per il paese girerà un forestiero che chiederà notizie su Fe.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Mauricio andrà dalla donna e gli dirà che quest'uomo ha chiesto informazioni su di lei, ma la ragazza dirà che in questo modo l'ha messa in serio pericolo perché potrebbe essere stato pedinato. La Ramos, nel frattempo, farà di tutto per provare a far cacciare il nuovo medico. Invece, Julieta sarà diversa agli occhi del marito Saul che chiederà aiuto a Carmelo e a Don Berengario per cercare di capire cosa ha sua moglie; però il parroco non sopporterà più i sensi di colpa e penserà di costituirsi.

Successivamente, Fernando e Donna Francisca uniranno le loro forze per mandare via Roberto da Puente Viejo. Intanto, Fe confesserà a Mauricio tutta la verità sul forestiero di nome Faustino e così Mauricio deciderà di aiutarla.

Carmelo sarà preoccupato dai sensi di colpa del parroco

Il sindaco di Puente Viejo sarà molto preoccupato dai sensi di colpa di Don Berengario perché temerà che possa davvero rivelare alla Guardia Civile che sono loro due gli assassini dei Molero.

Intanto la Ramos sfogherà tutta la rabbia che ha in corpo diffamando sempre più il dottor Alvaro, ma nessuno gli crederà perché tutti i concittadini sono ormai conquistati sia dalla Laguna che da Fernandez. Nel frattempo, Mauricio deciderà di offrire una somma di denaro al forestiero e gli dirà di chiudere per sempre questa storia con Fe. Julieta si riprenderà dalla batosta subita, ma Saul non sarà ancora convinto.

La Montenegro tramerà un piano per liberarsi del cubano e organizzerà una festa alla villa però Fernando avrà un momento di crisi e farà saltare il piano e in tutto ciò Roberto ne uscirà al meglio.

Successivamente Faustino accetterà le condizioni imposte da Mauricio, però aggiungerà che vorrà che sia personalmente Fe a consegnargli il denaro. Intanto il cubano, dopo che uscirà illeso dal piano alla villa della Montenegro, continuerà a corteggiare Maria e il tutto farà infuriare sempre più Donna Francisca. Invece, il marito di quest'ultima concederà un giorno libero a Mauricio, in modo tale che quest'ultimo possa accompagnare Fe all'incontro con Faustino.

Invece Antolina andrà al dispensario è farà una scenata di gelosia a Isaac ed Elsa davanti ad Alvaro. Il vero colpo di scena arriverà quando la Guardia Civile chiamerà Julieta e Don Berengario a raccontare quanto accaduto davanti a un giudice.