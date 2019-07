La popolarissima telenovela Il Segreto, come spesso accade, regala interessanti indiscrezioni e clamorosi colpi di scena per tutti gli appassionati delle avventure degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni fino al 2 agosto raccontano di Maria e del suo rifiuto nei confronti di Roberto.

Non solo, uno spazio importante nelle puntate della prossima settimana sarà dedicato anche all'innamoramento di Elsa Laguna verso il nuovo arrivato, il dottor Alvaro Fernandez.

La vicinanza tra la Laguna e il dottore scatenerà la gelosia di Isaac Guerrero. Inoltre, Don Berengario cadrà nello sconforto dopo l'uccisione di Eustaquio e Lamberto Molero e verrà consolato da Leal.

Spoiler Il Segreto, Isaac geloso di Elsa

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dal 29 luglio fino al 2 agosto raccontano di Alvaro Fernandez che accetterà di diventare il nuovo medico di Puente Viejo, grazie alla proposta di Carmelo.

Non solo, la diabolica Antolina porterà avanti, ancora una volta, la sua opera di persecuzione nei confronti della povera Elsa. Infatti, la ''biondina'' riuscirà a convincere suo marito Isaac del fatto che la stessa Laguna possa avere una relazione sentimentale con il dottor Fernandez. Il piano di Antolina andrà in porto e scatenerà le gelosie e le preoccupazioni del Guerrero che temerà di perdere per sempre Elsa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Maria rifiuta Roberto

Uno dei personaggi di maggior rilievo nelle prossime puntate sarà la povera Julieta che subirà un vero dramma dopo l'abuso subito per mano dei Molero, a loro volta assassinati da Don Berengario intervenuto in difesa di Carmelo Leal. Inaspettatamente, in paese giungerà un forestiero che si metterà fin da subito alla ricerca di informazioni su Fe. Maria Castaneda e il cubano Roberto saranno sempre più complici, questo non piacerà alla ''dark Lady'' Francisca Montenegro che, infatti, cercherà di allontanare l'uomo dalla villa di sua proprietà.

Roberto Intanto dichiarerà i suoi sentimenti alla Castaneda, tuttavia la giovane deciderà di rinunciare alla sua corte garbata e gentile a causa dei suoi sentimenti nei confronti del fuggitivo Gonzalo.

Il misterioso Faustino pretenderà la restituzione del bottino rubato da Fe durante il suo soggiorno nella casa di tolleranza. Il forestiero, infatti, si scoprirà essere un uomo alle dipendenze di don Vincente.

Don Berengario si sentirà in colpa dopo l'omicidio di Eustaquio e Lamberto Molero. Cosa succederà agli abitanti di questo avvincente sceneggiato iberico che va in onda su tutti i giorni su Canale 5? Lo sapremo sicuramente grazie alle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate de Il Segreto.