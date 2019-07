Con l'inizio del nuovo mese di luglio 2019, precisamente dall'1 al 5, la soap iberica Il Segreto diverrà rovente. L'epidemia di varicella, benchè non sarà debellata, verrà tenuta sotto controllo. Nonostante Elsa si prodighi per curare i contagiati, il dottor Alvaro la disprezzerà. Julieta verrà ritrovata, in condizioni pessime. Vi ricordiamo che, almeno per il momento, la soap iberica ambientata a Puente Viejo verrà trasmessa solo di pomeriggio.

Negli episodi di luglio Francisca cercherà di occuparsi di Beltran ed Esperanza

Mentre l'epidemia di varicella sta ancora mietendo vittime e arrecando disagi a Puente Viejo, Elsa si prodigherà per aiutare il dottor Alvaro.

Pubblicità

Pubblicità

Le cure della Laguna non verranno però apprezzate dal medico inviato del dottor Zabaleta nell'ospedale di campagna che disprezzerà la Laguna. Il dottor Alvaro cercherà di ostacolare l'ex rivale di Antolina e la disprezzerà in ogni sua azione. Intanto Saul non riuscirà a darsi pace per avere perso Julieta poco prima di pronunciare le promesse nuziali. A nulla serviranno le parole di nonna Consuelo che cerca di rassicurare l'Ortega.

Avremo modo di assistere ad un'altra delle azioni malvage di donna Francisca.

Pubblicità

Ella vorrà educare Beltran ed Esperanza, Maria però metterà in atto le sue decisioni. Onesimo, Meliton e Paco fantasticheranno su una stella cometa che sta per attraversare il cielo di Puente Viejo, che novità porterà il brillante astro?

Il ritorno di Gonzalo e i tre 'prescelti' dall'altissimo

Spoiler sulla soap Il Segreto anunciano che un fatto strano sta per accadere nella cittadina iberica. Nel firmamento di Puente Viejo transiterà, a quanto pare, una stella cometa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Onesimo, Meliton e Paco penseranno che l'astro preannunci una decisione dell'Altissimo. Loro sarebbero stati scelti come i famosi Re Magi.

Fernando diventerà furioso per ciò che ha sentito da Prudencio su Maia, che gli avrà detto? I bagni con acqua e bicarbonato che Elsa ha praticato ai contagiati hanno avuto buoni effetti e il dottor Alvaro non potrà che prenderne atto. Il nuovo medico dovrà ricredersi, anche se non cambierà il suo comportamento arrogante verso la giovane.

Così sarà anche in paese, dove per tutti la Laguna diverrà un'eroina, mentre Antolina continuerà a darle dell'assassina. Matias però prenderà le sue difese e cercherà di fare smettere le malignità. Gonzalo tornerà in paese e Prudencio lo riferirà a Fernando che presto avrà la sua visita.

Antolina seduce Isaac

Le novità giungeranno a raffica dalla Spagna: Julieta non si troverà, Matias sgriderà Antolina che vorrebbe lasciare Puente Viejo. Isaac si opporrà e mentre Gonzalo saluterà i compaesani, si capirà che il suo matrimonio con Maria è davvero finito.

Pubblicità

Antolina riuscirà a sedurre Isaac, il quale si pentirà subito di avere ceduto alle sue avances. Severo e Carmelo continueranno le loro azioni di depistaggio per proteggere Julieta. Nel frattempo, mentre gli strampalati Miramar conosceranno gli effetti del gimko, Dolores e Tiburcio guariranno e torneranno a casa.

Il dottor Alvaro chiederà ad Elsa, che vorrebbe partire, di rimanere ancora, mentre Severo e Carmelo scopriranno finalmente il luogo dove Mauricio e Prudencio stanno nascondendo Julieta.

Pubblicità

La Uriarte sarà in pessime condizioni, presto, nel mese di luglio 2019, ce ne renderemo conto.