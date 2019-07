Le nuove anticipazioni Il Segreto raccontano interessanti sviluppi nel triangolo amoroso composto da Antolina, Elsa e Isaac. La Ramos, gelosa delle attenzioni del marito nei confronti della Laguna, non si rassegnerà all’idea di perderlo e non abbandonerà l’intenzione di distruggere per sempre la sua rivale in amore, arrivando ad invocare gli spiriti oscuri dell’Aldilà. Intanto Fernando, deciso a trovare una soluzione per far recuperare l’uso delle gambe a Maria, si metterà in contatto con un famosi luminare cubano. Tuttavia, l’indole malefica del Mesia prenderà prepotentemente il sopravvento.

Il segreto: Adela muore per colpa di Francisca

Nelle puntate iberiche de ‘Il Segreto’, Francisca ha scoperto che il reale attentatore che ha reso Maria paralizzata e ha fatto morire Maria Elena è Severo. Senza far capire a nessuno che lei è a conoscenza della verità, ha costretto Mauricio a manomettere i freni dell'auto di Irene Campuzano, con l'intenzione di ucciderla. Tuttavia, il piano della Montenegro ha avuto un esito inaspettato, dal momento che Adela non era da sola alla guida della sua vettura.

La giornalista infatti aveva deciso di fare un giro in automobile - complice la bella stagione - con la moglie di Carmelo, Adela. L'auto è finita disastrosamente fuori strada, provocando la morte immediata della sfortunata giornalista. Carmelo, sicuro che dietro il decesso della moglie ci sia lo zampino della Montenegro sarà pronto vendicarsi, intenzionato ad uccidere colei che gli ha rubato tutta la sua felicità.

Anticipazioni puntate Il segreto: le ambigue intenzioni di Fernando

Nel frattempo, Fernando sembra aver trovato un chirurgo in grado di dare una piccola possibilità a Maria di recuperare l’uso delle gambe. Il Mesia le proporrà dunque di partire con lui alla volta de L’Avana. L’uomo però, quando capirà che la ex moglie potrebbe non dipendere più da lui qualora guarisse, corromperà il chirurgo affinché dica a Maria che non c’è più nulla da fare.

Consuelo intanto, scopre che la tremenda Antolina trama ancora contro Elsa, che nel frattempo è in ospedale per sottoporsi a una delicata operazione al cuore. La Ramos, essendo stata sbattuta fuori casa da Isaac, ha ricevuto l'aiuto di Marcela che, impietosita, le ha offerto un alloggio alla locanda.

La maledizione di Antolina

La biondina non è assolutamente decisa a mollare la presa. Consuelo la sorprenderà nella casa di Isaac.

L’abile Ramos riuscirà a giustificarsi conla nonna di Julieta, dicendole di essere semplicemente andata a fare delle pulizie. In realtà, la Ramos è intenta lanciare una maledizione mortale contro Elsa. Dopo aver rovistato tra gli effetti personali di Isaac, troverà una foto della rivale. A quel punto, Antolina accenderà un fiammifero e brucerà la foto, augurandole che l’operazione al cuore non vada a buon fine.

Le anticipazioni de Il segreto raccontano che Elsa, dopo essersi risvegliata dal delicato intervento chirurgico, troverà al suo capezzale proprio Antolina che,senza la minima delicatezza, le comunicherà la terribile notizia della morte di Adela. la povera Laguna, ancora debole, avrà un mancamento.