Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda dal 15 al 19 luglio, alle 15.30 su Canale 5, riguardano principalmente la Laguna e il suo avvicinamento con il dottor Alvaro. Quest'ultimo infatti, dopo essere stato preso a botte da dei loschi individui, riesce a trovare in Elsa la sua confidente tanto da rivelarle di essersi indebitato per salvare dei bimbi da un'epidemia avvenuta quando si trovava in Portogallo.

Antolina continua a provocare Isaac

L'ex ancella di Puente Viejo, nonostante abbia intrapreso un accordo con il dottor Alvarez, continua a divertirsi prendendo in giro il Guerrero ma soprattutto stando ben attenta alle sue reazioni soprattutto nel vedere la sua amata Elsa tra le braccia del medico. Il Mesia, dopo aver avuto un momento di tenerezza nei confronti di Maria Castaneda, decide di ritornare sui suoi passi.

Saul è in pensiero per Julieta e le sue nozze

Saul continua ad essere preoccupato per la sua Julieta soprattutto perché sa per certo che Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto hanno sete di vendetta. A tal proposito trova appoggio proprio in Severo e Carmelo che lo aiutano a rendere sicuro l'eremo per le nozze imminenti.

Finalmente Don Berengario celebra il matrimonio tra Saul e Julieta. Severo e Carmelo sono timorosi di vedere entrare in chiesa i due Molero ma per fortuna i novelli sposi si giurano amore eterno senza intoppi.

Saul e Julieta, finalmente, possono stare tranquilli e dedicarsi completamente ai festeggiamenti e ai tanti ospiti che hanno presenziato alla cerimonia.

Saul e Julieta rinunciano alla luna di miele

Dopo quanto passato ma soprattutto dopo lo spavento nei confronti dei Molero, Saul e Julieta decidono di rimanere a Puente Viejo rinunciando al viaggio di nozze. Continuano dunque i festeggiamenti per il loro matrimonio ma donna Francisca non sembra essere felice soprattutto dopo che ha visto Maria Castaneda presentarsi insieme al Mesia.

Tra le due donne avviene infatti un confronto ma la Castaneda è molto tranquilla nei confronti di Fernando tanto che rincuora la sua madrina sul suo rapporto. Donna Francisca va su tutte le furie e non vuole sentire ragioni soprattutto perchè continua a non fidarsi del Mesia.

Isaac, sempre più geloso di Elsa, si confida con l'amico Matias rivelandogli di non fidarsi affatto del dottor Alvaro Fernanedez ma se da una parte vorrebbe aiutare la Laguna dall'altra è sempre più convinto che deve dimenticarla continuando il suo matrimonio con Antolina.

Il dottor Fernandez incontra Isaac

Il medico cerca di chiarire con il Guerrero e proprio quest'ultimo gli rivela di essere stato presente alla sua aggressione. Dopo questa confessione, Alvaro resta meravigliato del fatto che l'uomo non sia intervenuto per aiutarlo e solamente più tardi scopre il motivo. Le anticipazioni de Il Segreto vedono infine Elsa confidarsi con il medico tanto da raccontargli della sua breve storia d'amore con il Guerrero.