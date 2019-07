Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dall'8 al 13 luglio, come di consueto, regalano interessanti indiscrezioni e colpi di scena per tutti gli appassionati del popolarissimo sceneggiato spagnolo che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Gli spoiler, infatti, vedranno come protagonista Elsa, la quale si ritroverà protagonista di un flirt con un nuovo arrivato a Puente Viejo, il dottor Fernandez. Non solo, la stessa Laguna deciderà di abbandonare il suo paese natale Puente Viejo.

Intanto, Julieta e Saul si ritroveranno, loro malgrado, in gravissimo pericolo di vita a causa dell'agguato messo in piedi dal malvagio Lamberto Molero. Il loro matrimonio, dunque, rischierà di saltare.

Spoiler Il Segreto, Elsa vicina al dottor Fernandez

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto delle puntate dall'8 al 13 luglio racconteranno di Elsa Laguna e del suo forte interesse verso il dottor Fernandez. Questo flirt tra la donna e il misterioso dottore scatenerà la gelosia di Isaac Guerrero.

Intanto Hipolito e Onesimo proseguiranno i loro esperimenti in merito alla pozione che dovrebbe servire per recuperare la memoria. Julieta e Saul riusciranno a salvarsi miracolosamente uscendo indenni dai colpi di pistola esplosi da Lamberto Molero. Successivamente il dottor Fernandez chiederà ad Elsa di proseguire nel suo lavoro di aiutante per gli ammalati di varicella, intanto Prudencio resterà coinvolto nella sparatoria che avrebbe dovuto uccidere Julieta e Saul: le sue condizioni sembreranno, fin da subito, disperate.

La diabolica Antolina cercherà di scatenare la gelosia di suo marito Isaac, raccontandogli del forte avvicinamento tra la stessa Laguna e il dottor Fernandez. Marcela e Camelia guariranno finalmente dalla varicella, mentre Elsa accuserà un malore.

Il Segreto, malore per Elsa: poi organizza la fuga da Puente Viejo

Nel dettaglio, Elsa avrà un malore causato dal grande impegno profuso nell'ospedale da campo adibito alla cura dell'epidemia di varicella.

Dolores si recherà nella villa dove scoprirà della mancata morte di Francisca Montenegro. A salire in cattedra sarà ancora Elsa che deciderà di abbandonare Puente Viejo, mentre Isaac si dimostrerà sempre più indispettito del rapporto tra la Laguna e il nuovo dottore del paesino spagnolo. Inoltre il rapporto tra Maria Castaneda e Fernando migliorerà dopo l'eroico gesto del Mesia che ha salvato la vita ai piccoli Esperanza e Beltran. Cosa succederà agli abitanti di questa appassionante telenovela spagnola?

Lo sapremo certamente grazie alle prossime anticipazioni e alle prossime puntate della soap Il Segreto.