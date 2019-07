Il Segreto, la soap spagnola più famosa del momento, durante i prossimi mesi vedrà l'abbandono (probabilmente non definitivo) di un personaggio storico: Don Anselmo, interpretato da Mario Martin. Il personaggio fa parte del cast della seguitissima telenovela sin dalla prima puntata e probabilmente la sua assenza si farà sentire molto.

Nella puntata 2038, il sacerdote prenderà la decisione di lasciare Puente Vejo per un ritiro spirituale e Don Berengario si ritroverà da solo a dover gestire la comunità.

Il parroco deciderà di lasciare Puente Vejo dopo aver tentato il suicidio

Secondo le anticipazioni, la decisione del parroco comincerà a maturare quando scoprirà che gli autori dell'assassinio dei Molero Eustaquio e Lamberto, sono don Bernegario e Carmelo Leal che hanno commesso il reato per vendicare la violenza subita da Julieta.

Attraverso il sacramento della confessione, il parroco confiderà a don Anselmo il suo peccato e quest'ultimo sarà obbligato a mantenere il silenzio sull'accaduto.

Il sacerdote però, non riuscirà a tenere a lungo tutto in segreto e crollerà, suo malgrado, sotto l'interrogatorio del sergente Cifuentes. Don Anselmo affermerà di aver visto Carmelo nel luogo in cui Eustaquio e Lamberto erano stati visti per l'ultima volta e ciò metterà nei guai il sindaco che aveva sempre sostenuto di aver rincorso a lungo i due uomini che fuggivano.

A questo punto, Cifuentes si convincerà della colpevolezza di Carmelo e don Berengario e deciderà di far perquisire le loro case.

Nel frattempo tutto questo risveglierà i sensi di colpa in don Anselmo per aver fatto arrivare il sergente alla verità facendo trovare i suoi conoscenti in una situazione compromettente. In questo momento di difficoltà, il prelato si prenderà anche la responsabilità dell'infelicità del matrimonio tra Antolina e Isaac e, preso dallo sconforto, andrà in crisi e tenterà di togliersi la vita. Don Berengario e Raimundo lo salveranno fortunatamente poco prima che l'uomo si getti in un dirupo.

Dopo questo episodio, Don Anselmo chiederà un confronto con il vescovo di Madrid e sarà deciso a lasciare Puente Vejo per ritrovare la sua fede attraverso un ritiro spirituale. Ormai convinto della sua scelta, il prelato saluterà tutta la sua comunità con una festa organizzata al locale di Marcela e Matias e lascerà la parrocchia nelle mani di don Berengario.

Don Anselmo tornerà dopo una lunga assenza

Stando alle anticipazioni spagnole, quello del sacerdote non sarà un addio definitivo: farà ritorno nella stagione 12 della telenovela firmata da Aurora Guerra che partirà tra agosto e settembre 2019 sul canale Antena 3.