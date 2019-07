Le nuove anticipazioni Il Segreto raccontano che Antolina verrà incastrata dal vero padre di suo figlio. Juanote, malato terminale, farà appena in tempo a raggiungere Puente Viejo per svelare ad Isaac quanto successo in passato con la Ramos. Il Guerrero sarà al settimo cielo, certo di poter incastrare l’odiata moglie. Peccato che Juanote, allo stremo delle forze, muoia prima di testimoniare davanti alla guardia civile.

A quel punto Antolina denuncerà Elsa di adulterio, condannandola al carcere. Nel frattempo Francisca si accorgerà che qualcosa ai suoi possedimenti di riso sta andando storto. Lo strano comportamento di Severo non farà che alimentare i sospetti della matrona. Poca cosa in confronto a quello che sta per succedere alla povera Elsa.

Il segreto, nuove puntate: Antolina salvata dalla morte di Juanote

Stando alle ultime anticipazioni della soap in onda su Canale 5 Il segreto, Isaac si metterà d’impegno per liberare Elsa dal carcere.

Dopo essere andato a trovarla, le prometterà di mettere in atto una strategia giudiziaria atta a salvarle la vita. Felipe, decisamente preoccupato, consiglierà ad Isaac di non abbassare la guardia e di stare attento ad Antolina, perché è una donna molto pericolosa. Il pensieroso Isaac, quando tornerà a casa, troverà proprio la moglie sul piede di guerra, ormai rassicurata dal fatto che Juanote sia morto.

Con grande soddisfazione, la Ramos ricorderà al marito che non potrà fare nulla contro di lei, in quanto non ha in mano alcuna prova. Nel frattempo, Elsa avrà grossi contrasti con la sua compagna di cella Rufina, che inizierà torturarla giornalmente.

Anticipazioni Il segreto: Carmelo indaga su Severo

Nelle prossime puntate della soap opera, i problemi economici di Severo si faranno sempre più seri.

Carmelo sospetterà che il suo braccio destro abbia dei traffici illeciti e così inizierà a temerlo d’occhio, pregando Irene di non farne parola con nessuno. Severo si convincerà che la causa della sua disfatta economica sia Francisca e, in un moto di disperazione, si recherà a Villa Montenegro per chiarire una volta per tutte la questione. Carmelo, preoccupato dal fatto che la situazione possa degenerare, riuscirà ad evitare lo scontro tra i due.

Rufina pagata per tormentare Elsa

Isaac intanto tornerà a far visita ad Elsa, trovandola in condizioni pietose. Il Guerrero prenderà una decisione definitiva, nonostante sia consapevole dei rischi che corre. Isaac caccerà di casa Antolina, infastidito dalla sua sola presenza. Furente, la malvagia biondina si precipiterà da Rufina con un’allettante proposta: verrà pagata di più in base a quanto farà soffrire Elsa.

La carcerata ovviamente, non perderà tempo ad aumentare le torture ai danni della sventurata, portandola allo stremo delle forze. Infine Fernando chiederà a Maria un incontro privato, in quanto ha qualcosa di importante da dirle. La Castaneda crederà si tratti di una dichiarazione d’amore ma non sarà così. Le anticipazioni Il segreto raccontano infatti che il Mesia sorprenderà la ex moglie comunicandole di essere pronto a sposarsi con la nobile Maria Elena.