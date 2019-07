Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dal 29 luglio fino al 2 agosto, come spesso accade, regalano clamorosi colpi di scena ed interessanti indiscrezioni per i numerosi appassionati questo sceneggiato spagnolo che va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5. Le puntate della prossima settimana non fanno eccezione: il cubano Roberto si dichiarerà con Maria, Elsa scatenerà la gelosia di Isaac a causa del suo avvicinamento al neo arrivato a Puente Viejo, il dottor Fernandez.

Uno spazio molto importante sarà dedicato anche all'uccisione di Eustaquio e Lamberto per mano di Don Berengario, al seguito della violenza fisica perpetrata ai danni della povera Julieta proprio dai diabolici Molero.

Il Segreto, spoiler fino al 2 agosto: Maria si avvicina a Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto dal 29 luglio fino al 2 agosto, come detto, raccontano del dottor Alvaro Fernandez che, accettando la proposta di Carmelo, diventerà ufficialmente il nuovo medico di Puente Viejo in collaborazione con il dottor Zabaleta.

Non solo, la ''perfida'' biondina Antolina cercherà di convincere Isaac sul fatto che lo stesso Fernandez abbia una relazione con Elsa. Questo scatenerà la gelosia dello stesso Guerrero, ancora innamorato della Laguna. Julieta vivrà un forte momento di sconforto dopo la violenza commessa dai fratelli Molero, uccisi da Don Berengario per proteggere Carmelo che si trovava in gravissimo pericolo di vita.

Intanto, a Puente Viejo sopraggiungerà un forestiero misterioso che si metterà subito alla ricerca di informazioni su Fe, la quale troverà rifugio a casa di Julieta e Saul. Francisca e Fernando escogiteranno un piano per cercare di allontanare il cubano Roberto e Maria Castaneda, i quali sembrano sempre più complici. Il loro rapporto avrà il culmine quando lo stesso Roberto dichiarerà i suoi sentimenti a Maria.

Tuttavia, sebbene la Castaneda apprezzi i modi garbati dell'uomo, rifiuterà le sue avances a causa dei suoi sentimenti per il fuggitivo Gonzalo Castro.

Il Segreto, Fe braccata da un uomo misterioso

Come detto, un forestiero arriverà a Puente Viejo alla ricerca di Fe. La donna, confidandosi con il capomastro Mauricio, svelerà il mistero che circonda l'uomo: quest'ultimo, infatti, faceva parte degli scagnozzi di Don Vicente.

Nel corso delle puntate si scoprirà che Faustino abbia deciso di dare la caccia a Fe per recuperare i soldi sottratti dalla donna durante il suo soggiorno nella casa di tolleranza. Don Berengario verrà assalito dai sensi di colpa a causa dell'omicidio dei Molero, tuttavia Carmelo lo convincerà del fatto che nessuno potrà mai ritrovare i cadaveri di Eustaquio e Lamberto. Cosa succederà agli abitanti di questa soap opera iberica?

Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate de Il Segreto.