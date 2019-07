Le nuove puntate della soap Il Segreto prossimamente in onda su Canale 5 raccontano che Severo, per vendicarsi di Francisca e del suo piano che l'ha portato alla deriva economica, piazzerà una bomba nei terreni della Montenegro. La tremenda esplosione causerà la morte della neo sposa di Fernando e la paralisi di Maria Castaneda. Francisca scoprirà che il responsabile dell'attentato che ha rovinato la vita della sua figlioccia altri non è che il Santacruz, suo nemico acerrimo.

Mentre penserà a come ordire la sua vendetta, si servirà di una nuova alleata, la conturbante Lola, alle quale darà nuove istruzioni per convincere Prudencio a non prestare denaro a Severo, unica possibilità per far fronte agli ingenti debiti. Purtroppo, le cose non andranno come previsto e a pagare con la vita sarà Adela. Carmelo, senza più una ragione per andare avanti, pianificherà la morte della Montenegro.

Il Segreto: Adela muore in un sinistro stradale

Le anticipazioni de Il Segreto narrano che Francisca ordinerà a Mauricio di manomettere i freni dell'auto di Irene. La matrona avrà infatti intenzione di punire Severo facendo in modo che la sua adorata moglie perda la vita. Disgraziatamente, Irene non sarà sola nel viaggio maledetto, in quanto le farà compagnia Adela. Dopo un pauroso fuori strada, le due donne verranno sbalzate fuori dalla vettura.

Adela avrà la peggio, morendo sul colpo. Carmelo si accorgerà subito che la dinamica dell'incidente è stata alquanto strana e infatti presto scoprirà che i freni dell'auto nella quale viaggiavano sua moglie ed Irene sono stati manomessi. Il Leal sospetterà subito che dietro tutto ciò ci sia la mano di Francisca Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo pianifica la sua vendetta

Come si evince dalle anticipazioni de Il Segreto, Elsa inizierà riprendersi dalla difficile operazione al cuore e le sue condizioni sembreranno migliorare, tanto che il dottor Zabaleta le dirà che potrà tornare a casa dai suoi cari.

Meliton intanto continuerà le sue indagini, preoccupato dal fatto che Severo e Carmelo possano vendicarsi per la morte di Adela. Il militare avrà ragione, in quanto scoprirà che nella cristalleria del Leal manca un'arma e che l'uomo è sparito da diverse ore. Carmelo, impugnato il fucile, sarà deciso a porre fine alla vita di Francisca Montenegro.

Puente Viejo saluta per sempre Adela

Nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5, Elsa tornerà a casa e troverà Isaac ad aspettarla.

Nel frattempo, Antonina, Irene e Marcela organizzano il funerale di Adela. In quella triste occasione, la Ramos confiderà a Marcela che Isaac continua ad accusarla di essere la responsabile della grave malattia che ha colpito Elsa, di cercando di impietosirla. La moglie di Matias consiglierà alla biondina di lasciar perdere una volta per tutte Isaac, accettando il fatto che non la amerà mai. Intanto, Carmelo prende la mira per sparare a Francisca: è arrivata la fine per la perfida matrona?

Si saprà con le successive anticipazioni de Il Segreto.