Il Segreto, la telenovela spagnola che porta la firma di Aurora Guerra, vedrà nelle prossime puntate una svolta sorprendente per alcuni protagonisti.

Novità tra la Montenegro e la Uriarte

Francisca Montenegro e Julieta Uriarte sono sempre state in pessimi rapporti, ma qualcosa sta per cambiare. Nelle prossime settimane, la giovane subirà un abuso da parte di Eustaquio e Lamberto Molero e questa esperienza sarà l'inizio del cambiamento.

Julieta, ormai sposata con Saul Ortega, deciderà di non rivelare a nessuno Il Segreto della violenza che avrà subìto. Gli unici ad essere a conoscenza del terribile avvenimento saranno don Berengario e Carmelo che vendicheranno la ragazza ammazzando i due Molero.

Durante la liberazione, infatti, Carmelo ucciderà Eustaquio e don Berengario toglierà la vita a Lamberto; successivamente occulteranno i cadaveri per evitare che la guardia civile scopra l'assassinio.

Julieta non riuscirà a superare i terribili momenti della violenza

Julieta passerà un periodo molto difficile, perché dopo l'aggressione ripenserà a quei momenti che non riuscirà a superare e si chiuderà in un silenzio che desterà preoccupazione in Saul. Quest'ultimo, in grave apprensione per la moglie, comincerà ad indagare aiutato dal fratello Prudencio e, quando verranno trovati i cadaveri a causa di alcune piogge, non gli sarà difficile arrivare alla verità.

L'uomo farà di tutto per stare vicino a sua moglie, ma non sarà facile gestire i ricordi delle violenze passate.

L'aiuto inaspettato di Francisca

Intanto, il marito di Francisca sarà preso dai sensi di colpa per quanto accaduto da parte dei Molero. L'uomo inizierà a pensare che se non avesse chiesto a Julieta e Saul di lasciare la villa, non sarebbe successo niente di male alla ragazza. Per questo motivo, avrà il desiderio di andare a farle visita e dimostrarle la sua vicinanza, ma neanche questo servirà a superare il momento difficile e dimenticare tutto.

A questo punto, la Montenegro intuirà che la ragazza avrà bisogno di qualcuno che la sproni e si offrirà volontaria per aiutarla.

Francisca cercherà di convincere Julieta a reagire, svelandole che anche lei ha dovuto subire per molti anni i soprusi da parte del marito Salvador Castro. Per il bene della ragazza e di tutte le persone che la amano, la inviterà ad andare avanti.

Tra le due donne ci sarà, quindi, una svolta importante: Julieta ascolterà la Montenegro con attenzione e la donna si mostrerà molto dispiaciuta per quanto la ragazza avrà subìto.

Inaspettatamente, il rapporto burrascoso cambierà e l'astio verrà messo da parte.

La Montenegro riuscirà a far tornare nella ragazza la forza di un tempo?