Le nuove anticipazioni iberiche de Il Segreto, la soap opera amatissima e seguitissima in onda alle 15:30 su Canale 5, lasceranno senza parole i telespettatori italiani dal momento che riguarderanno principalmente il parroco di Puente Viejo, don Berengario. Esther, una giovane donna ma soprattutto un nuovo personaggio della serie, arriva e dimostra di avere un passato legato proprio al parroco del paese.

Pubblicità

Pubblicità

Chi è Esther?

La giovane, interpretata dall'attrice Patrizia Delgado, giunta a Puente Viejo si presenta immediatamente nella canonica del paese rivelando di essere la figlia di una certa Marina, una donna con la quale don Berengario ha avuto una relazione quando frequentava il seminario. Un grande amore che, all'epoca, aveva messo addirittura a rischio la carriera ecclesiastica del parroco ma che purtroppo si era concluso in malo modo dal momento che Marina era sparita senza lasciare traccia ma soprattutto senza rivelargli di aspettare un figlio da lui.

Pubblicità

Don Berengario scopre di essere padre

Il prete di Puente Viejo, da sempre molto ligio alle regole della religione, davanti a questa notizia decide di prendersi immediatamente le sue responsabilità promettendo alla giovane tutto il suo sostegno. Esther infatti, rivela della morte della madre e la sua paura nell'essere sola al mondo.

Non è purtroppo facile per il parroco spiegare la situazione agli abitanti di Puente Viejo ed infatti, inizialmente, egli presenta la ragazza come una sua parente arrivata in città per fargli visita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Don Berengario quindi evita di raccontare tutta la verità su Esther ma non manca di scrivere una lettera al collega Don Anselmo rivelandogli quanto scoperto. Purtroppo però la giovane dimostra di non essere la ragazza che tutti pensano ed infatti nuovi misteri lasceranno con il fiato sospeso i telespettatori affezionati alla soap.

Esther non convince gli abitanti di Puente Viejo

Stando infatti alle anticipazioni iberiche de Il Segreto gli abitanti di Puente Viejo non si lasciano di certo intimorire dal comportamento sbagliato della giovane Esther ed iniziano a puntare il dito contro la ragazza.

Se da una parte intatti la figlia di don Berengario si dimostra affettuosa ma soprattutto premurosa nei confronti del prete, dall'altra sembra nascondere la sua vera natura assumendo, spesse volte, atteggiamenti scontrosi ed arroganti.

Molti infatti iniziano a chiedersi il perché di tale comportamento ma soprattutto le vere intenzioni della giovane e vogliono spiegazioni da don Berengario. Riuscirà il parroco di Puente Viejo a tenere nascosto il suo segreto?

Pubblicità

Non ci resta che attendere le nuove puntate iberiche de Il Segreto per saperne sicuramente di più.