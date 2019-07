Colpi di scena e attimi di suspance terranno incollati i telespettatori affezionati alla soap Il Segreto, dal momento che le anticipazioni iberiche rivelano il perfido piano di Fernando Mesia. L'uomo infatti, dopo aver illuso tutti con la sua bontà nei confronti di Maria Castaneda, sarà pronto a mettere in atto la sua vendetta contro gli abitanti di Puente Viejo e soprattutto contro donna Francisca.

Fernando Mesia decide di allearsi con il sindaco di Belmonte

Mesia mostrerà tutta la sua perfidia decidendo di allearsi con Esteban Fraile, il responsabile della morte di Maria Elena e di Adela, moglie di Carmelo Leal. Quest'ultimo infatti, in passato, era convinto che dietro l'incidente della moglie ci fosse lo zampino di donna Francisca ma grazie a Raimundo ed Irene si scoprirà invece che, dietro a tutto, c'è una persona insospettabile, ovvero Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte e rivale di Carmelo.

I due infatti sono in conflitto da sempre e, proprio per colpire Leal, il sindaco di Belmonte deciderà di pianificare i due attentati per far ricadere così la colpa sul collega sindaco di Puente Viejo, ma soprattutto sul suo fedele amico Severo Santacruz.

Mentre il Leal crederà di aver trovato nel Mesia un fedele alleato, ben presto invece scoprirà di aver fatto un patto con un bugiardo. Fernando Mesia non perderà tempo ed infatti avviserà Fraile delle intenzioni di Leal, ed appena Fernando si presenterà con Carmelo dal sindaco di Belmonte, quest'ultimo sarà pronto a difendersi. Il sindaco di Puente Viejo vorrà assolutamente vendicarsi della morte di Adela e proprio per questo estrarrà un'arma pronto a sparare.

Esteban Fraile ferisce Carmelo Leal

Esteban Fraile non si farà di certo cogliere impreparato e sparerà per primo ferendo a morte il sindaco di Puente Viejo. Mauricio e Severo si recheranno quindi sul posto, trovando Fernando che, contro ogni sospetto, sta cercando in ogni modo di rianimare il sindaco di Puente Viejo. Il sergente Cifuentes ascolterà le dichiarazioni dei tre uomini e verrà a conoscenza del fatto che Fraile aveva con sè una lettera nella quale confessava i suoi terribili attentati.

Le anticipazioni iberiche de Il Segreto purtroppo però non rendono noto se il Leal perderà la vita oppure rimarrà gravemente ferito e dunque non ci resta che attendere per vedere se Carmelo lascerà la soap. Da quanto è emerso nelle ultime settimane nuovi personaggi entreranno a far parte della soap di Aurora Guerra. Sembra che anche la stessa apprezzatissima e seguitissima autrice abbia fatto una scelta alquanto inaspettata ovvero quella di lasciare la sua casa di produzione per approdare all'Alea Media, molto famosa per le grandi fiction spagnole e non solo.