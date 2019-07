Grazie alla diffusione delle anticipazioni delle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 22 al 26 luglio, si apprende che Julieta vivrà momenti di paura e sofferenza. La Uriarte, infatti, negli episodi della prossima settimana sarà motivo di grande apprensione per i suoi cari: non solo scomparirà nel nulla, ma verrà rapita e violentata. Carmelo, quando scoprirà la verità, per vendetta ucciderà Eustaquio.

Julieta vittima di rapimento e violenza

Da lunedì 22 a venerdì 26 luglio Canale 5 trasmetterà, come di consueto, gli appuntamenti settimanali della soap Il Segreto che - salvo cambiamenti dell'ultima ora - inizieranno alle 15:30. A Puente Viejo ci sarà grande preoccupazione per la scomparsa di Julieta, le cui ricerche almeno inizialmente risulteranno vane.

In seguito si scoprirà che sono stati i Molero a sequestrarla e ad abusare di lei.

Per questo motivo Carmelo, quando verrà a conoscenza dell'accaduto, si accanirà su Eustaquio fino a privarlo della vita. Intanto durante la puntata del 22 luglio in paese giungerà Roberto.

Maria e Raimundo accoglieranno positivamente il nuovo arrivato, mentre Francisca e Fernando saranno piuttosto diffidenti. Nel frattempo gli abitanti del paesino iberico assaggeranno una nuova bibita alla locanda: l'intruglio avrà degli effetti piuttosto strani, infatti farà riaffiorare dettagliati ricordi d'infanzia a tutti coloro che l'hanno ingerito.

Roberto parlerà con Maria, mentre Fernando di nascosto ascolterà il colloquio. Intanto Alvaro dichiarerà ad Elsa i suoi sentimenti, come reagirà la donna?

Alvaro deciderà di lasciare il paese per stare lontano dal suo amore

Alvaro comunicherà alla Laguna di avere intenzione di lasciare Puente Viejo: i sentimenti per Elsa non ricambiati lo faranno soffrire e per questo motivo preferirà allontanarsi dalla donna dei suoi sogni.

Isaac scoprirà che la consorte ha iniziato a pedinarlo e da qui ne scaturirà un'accesa discussione. Carmelo intanto cercherà di far sparire le bevande "magiche" servite alla locanda dai bislacchi Miramar.

Donna Francisca, con impeto, si opporrà alla permanenza di Roberto a Villa Montenegro. Il giovane però penserà di poter conquistare la matrona con la sua verve e comincerà ad agire in tal senso. Durante l'episodio in onda mercoledì 24 luglio, invece, Carmelo comincerà a temere di perdere Adela per sempre.

La vicinanza tra Roberto e Maria darà adito a numerosi pettegolezzi in paese, e questa situazione farà ingelosire Fernando che comunque cercherà di tenere sotto controllo le sue reazioni. Antolina e Isaac litigheranno spesso a causa della gelosia della Ramos che opprimerà il marito. In un secondo momento Matias consiglierà all'amico di trattare con dolcezza e comprensione la moglie, e così Guerrero si scuserà con lei.

La scomparsa di Julieta

Giovedì 25 luglio si assisterà alla misteriosa scomparsa di Julieta da Puente Viejo. Distratti dai continui litigi tra di loro, Antolina, Isaac, Elsa e il dottor Alvaro non si accorgeranno fin da subito dell'assenza della Uriarte. Successivamente tutti gli abitanti del paese si metteranno alla ricerca della giovane che, nel frattempo, è stata rapita e violentata dai Molero.

Carmelo scoprirà tutto e si vendicherà su Eustaquio, sparandogli. Julieta, dopo essere stata liberata, non vorrà che la notizia degli abusi subiti dai Molero venga rivelata. Intanto Antolina sospetterà di Isaac, pensando che la scontrosità del marito sia dettata da un nuovo avvicinamento con Elsa.

Fernando sarà sempre più geloso di Roberto e del suo feeling con Maria. Mesia, a questo punto, deciderà di organizzare una strategia per allontanarlo una volta per tutte da Puente Viejo. Alvaro, nel frattempo, verrà respinto da Elsa. Quest'ultima infatti è ancora innamorata di Isaac e lo rivelerà al suo corteggiatore.