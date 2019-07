Una nuova settimana giunge per le anticipazioni sulle puntate della soap Il Segreto. La telenovela che non verrà trasmessa più, almeno per il momento, durante il serale su Rete 4. Sarà presente però ogni pomeriggio su Canale 5 e ci terrà compagnia durante l'estate. Grazie alle anticipazioni spagnole vedremo quanto Lamberto sarà accanito contro Prudencio. Quest'utimo verrà ridotto in fin di vita da un colpo di arma da fuoco.

Il Segreto, trame settimana 8/12 luglio 2019

Sarà una settimana rovente, la prossima per gli abitanti di Puente Viejo.

Pubblicità

Pubblicità

Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019 ne vedremo di tutti i colori. Innanzitutto Julieta e Saul dovranno affrontare gli scagnozzi dei Molero. Questi, armati, si recheranno a casa della coppia Uriarte - Ortega e minacceranno entrambi.

Le Forze dell'ordine arriveranno appena in tempo per salvare i malcapitati. Non ci sarà pace per Julieta, neanche dopo lo stupro avvenuto e la prigionia. Non solo accadrà un'altra disgrazia, Lamberto strapperà un'arma ad una delle Guardie Civili e sparerà su Prudencio, che si accascerà a terra.

Pubblicità

Morirà? Ricordiamo che Julieta ha subito molti maltrattamenti dai Molero e pure essendo fuggita e aiutata, sta subendo i traumi della violenza subita. Non bastava lo stupro e la vita infame fatta precedentemente. La povera Uriarte, nonostante le sue vicissitudini, non finirà di soffrire.

Prudencio verserà in gravi condizioni

Prudencio verrà purtroppo colpito dal proiettile e si ritroverà in fin di vita. Lo stesso Mauricio comunicherà l'imminente fine alla famiglia Ortega e a Julieta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Elsa intanto, dopo avere aiutato strenuamente il dottor Alvaro, sarà stanca e desterà preoccupazioni per la sua salute. La giovane avrà bisogno di aiuto che non chiederà, le verrà dato?

Mentre Prudencio rimarrà in bilico tra la vita e la morte, Saul finalmente si preoccuperà di salvarlo. I due fratelli non sono mai andati d'accordo, anche se ognuno ha sofferto, soffre e soffrirà per l'altro. Intanto il dottor Alvaro riuscirà a capire il valore di Elsa, apprezzerà il suo operato, probabilmente nascerà una nuova storyline.

Adela si ricrederà e offrirà un lavoro alla Laguna, ormai divenuta un'eroina.

Elsa però non ne vorrà sapere e deciderà di andarsene da Puente Viejo, visto che la varicella non sarà più un grosso problema. Eustachio aiuterà Lamberto e corromperà la Guardia Civile. Ora i due Molero potranno vendicarsi di chi ha messo loro i bastoni tra le ruote. Che ne sarà di Julieta e di Elsa, che accadrà alle loro storie d'amore? Una settimana, da lunedì 8 a venerdì 12 intrigante, da non perdere per tutti coloro che seguono Il Segreto, non ci sarà certo da annoiarsi, anche se saremo in vacanza.