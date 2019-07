I drammi continueranno a tenere banco nelle trame spagnole de Il Segreto, dove alcuni personaggi amati dal pubblico usciranno di scena tragicamente. Sarà questo il caso di Adela, la seconda moglie di Carmelo, che morirà a causa di un incidente stradale. Fin dal primo momento, il vedovo capirà che non si è trattato di una semplice fatalità e si metterà alla ricerca del responsabile per compiere la sua vendetta. Le sue mire ricadranno subito su Donna Francisca, tanto che Carmelo e Severo si presenteranno subito alla villa per ottenere giustizia da soli.

Sarà compito di Raimundo e Mauricio fare in modo che non accada il peggio, quindi successivamente i due amici rivolgeranno la loro attenzione su Fernando Mesia. Anche in questo caso, Santracruz e Leal penseranno a vendicarsi, almeno fino a quando il figlio di Olmo riuscirà a portare loro le prove riguardanti il vero colpevole.

Il Segreto anticipazioni: il colpevole è il sindaco di Belmonte

Non ci sarà pace per Carmelo nelle puntate spagnole de Il Segreto.

La sua felicità, infatti, sarà distrutta ancora una volta a causa della morte della moglie che avrà luogo in circostanze poco chiare. La disperazione per l'addio ad Adela si trasformerà ben presto in rabbia e nella ricerca del colpevole dell'incidente. Archiviati i dubbi su Donna Francisca, Fernando Mesia diventerà il principale sospettato a causa dell'esplosione che ha avuto luogo nel giorno delle sue nozze con Maria Elena. Irene inviterà il marito e l'amico a non giungere a conclusioni troppo affrettate, attendendo la chiusura dell'indagine su quanto accaduto.

Ed, infatti, le verifiche porteranno al nome di un altro assassino ovvero Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, dai trascorsi non troppo felici con Severo. Lo stesso Fernando porterà a Carmelo le prove della propria innocenza, rendendosi disponibile ad organizzare un piano di vendetta.

Puntate spagnole Il Segreto: Fernando non è cambiato

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole, Fernando apparirà davanti a tutti una persona gentile e premurosa.

Fingerà di essere preoccupato per le sorti di Maria, rimasta sulla sedia a rotelle a causa delle ferite riportate durante l'esplosione nel giorno delle nozze dell'ex marito. Arriverà persino ad accompagnare la Castaneda a Cuba per cercare la miglior cura ma si scoprirà che sarà solo finzione: l'obiettivo dell'uomo sarà di tenere Maria legata a sé il più possibile, mentendole sulla possibilità di guarigione. Gli intrighi del figlio di Olmo non si limiteranno al rapporto con la madre di Esperanza.

Nelle trame iberiche, infatti, l'uomo progetterà di distruggere Puente Viejo e per farlo invierà una misteriosa lettera a L'Avana. Solo nel corso delle prossime puntate, però, si scoprirà se il suo scopo verrà raggiunto.