La felicità di Isaac ed Elsa durerà a lungo dopo la morte di Antolina? È quanto si chiederanno inevitabilmente i telespettatori de Il Segreto dopo avere appreso le anticipazioni relative alle puntate spagnole in onda dal 15 al 19 luglio. In tale periodo avverrà un lieto evento per la coppia protagonista della serie iberica: dopo l'operazione alla quale la Laguna si è sottoposta, per loro non ci saranno più ostacoli all'orizzonte e finalmente potranno diventare marito e moglie.

La cerimonia verrà celebrata davanti ad amici e parenti, ma a breve distanza accadrà qualcosa che rovinerà la loro grande gioia. La sposa riceverà la lettera di Alvaro Fernandez, il medico con il quale sta collaborando nelle puntate attualmente in onda in Italia. Il dottore chiederà di poterla incontrare per spiegarle le ragioni per le quali non si era presentato al loro matrimonio.

Il Segreto anticipazioni: la richiesta di Alvaro Fernandez

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto della prossima settimana annunciano un'amara novità per Elsa.

Poco dopo le nozze con Isaac, rese possibili grazie alla morte di Antolina, la Laguna riceverà una missiva da Alvaro Fernandez, il medico che l'aveva abbandonata inspiegabilmente davanti all'altare. L'uomo le chiederà di parlare faccia a faccia con lei per spiegarle le ragioni che lo avevano spinto ad un simile gesto e per chiederle perdono per la truffa perpetrata ai suoi danni. All'epoca, infatti, era stato ricattato da Antolina a compiere un simile passo con la sua collaboratrice: in caso contrario, la dark lady avrebbe rivelato a tutti che lui era un cacciatore di dote. Elsa resterà sorpresa da tale richiesta e mediterà sulla possibilità di vedere Alvaro in città, come da lui espressamente richiesto.

Puntate spagnole Il Segreto: Consuelo e Marcela temono per le sorti di Elsa

Proseguendo con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Isaac proporrà ad Elsa di accompagnarla in città e lei accetterà, desiderosa di sentire le ragioni di Alvaro. Di diverso avviso saranno gli amici della coppia, per nulla tranquilli davanti alla richiesta del crudele individuo. Consuelo e Marcela si recheranno da Elsa per convincerla a non andare, sicure che quell'appuntamento si trasformerà una trappola.

Ma arriveranno troppo tardi: le loro raccomandazioni saranno inutili dato che gli sposi saranno già partiti per vedere Alvaro. Elsa sarà, infatti, determinata a parlare con lui e Isaac sarà deciso a sostenerla. Sarà questo l'inizio di nuovi problemi per loro? Con l'uscita di scena di Antolina, potrebbe essere ora il dottor Fernandez a vestire i panni del 'cattivo' nelle trame iberiche, rappresentando un nuovo terribile ostacolo per la coppia.