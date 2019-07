Le anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate spagnole si concentrano sul decesso di Antolina, che cadrà da un dirupo dopo avere tentato di uccidere Isaac. La dark lady vorrà portare a termine la sua vendetta, non contenta della malattia da lei stessa causata ad Elsa. Quest'ultima, infatti, ha subito un delicato intervento al cuore e la sua convalescenza non sarà affatto facile, dato che dovrà fare attenzione alle emozioni che potranno causarle nuove crisi cardiache.

Esse purtroppo si susseguiranno, a causa dalla morte di Adela per passare al ritorno della sua storica rivale che confesserà ad Elsa di avere commesso crimini a non finire. La sparizione di Isaac, che accetterà di incontrare segretamente l'ex ancella, nonché la sua successiva caduta dal dirupo, faranno il resto: la Laguna si sentirà male, causando la preoccupazione di tutte le persone che saranno al suo fianco.

Il Segreto anticipazioni: Elsa teme per la sorte di Isaac

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Elsa vivrà dei momenti di grande apprensione dopo avere scoperto che Isaac ha accettato di incontrare Antolina.

L'obiettivo del falegname sarà di liberarsi della moglie una volta per tutte, offrendole del denaro per lasciare Puente Viejo. Il loro incontro sarà però un tranello dato che l'ex ancella si presenterà con un'arma da fuoco, tentando di uccidere Isaac. Ne conseguirà uno scontro in seguito al quale lei cadrà da un dirupo, fermandosi però poco dopo grazie ad una rientranza del terreno. A quel punto il marito tenterà di salvarla ma lei non ne vorrà sapere e proverà a trascinarlo con sé giù dalla scarpata.

La sua mossa disperata, però, non basterà e Isaac eviterà di cadere insieme a lei, lasciando la sua mano. Lui sarà salvo mentre l'ex ancella cadrà rovinosamente e morirà.

Puntate spagnole Il Segreto: un attacco di cuore per Elsa

L'apprensione per le sorti di Isaac avrà fine quando lui farà ritorno alla locanda. Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole rendono noto che il falegname informerà gli amici del decesso di Antolina. Elsa, però, non resisterà alle forti emozioni e resterà vittima di un nuovo attacco di cuore.

Visitata prontamente dal dottor Zabaleta, la Laguna verrà a sapere che dovrà essere subito ricoverata in ospedale per le giuste cure e nuove analisi. Deciderà tuttavia di non farsi accompagnare dall'amato, chiedendo ad Isaac di restare a Puente Viejo per occuparsi del funerale di Antolina. Sarà, invece, l'amica Consuelo ad accompagnarla in clinica e a stare al suo fianco. Guarirà dalla grave malattia? Ora che la sua terribile rivale è uscita di scena (salvo clamorose sorprese), per Elsa e Isaac potrebbe finalmente essere arrivato il momento della felicità.