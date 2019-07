La serie televisiva di origini spagnole Il Segreto non smette di appassionare con intrighi e colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno la terza settimana di luglio 2019 dicono che una nuova discussione tra le due rivali Antolina Ramos ed Elsa Laguna scatenerà la furia di Isaac Guerrero. Quest’ultimo, non appena la sua ex fidanzata gli farà notare di essere controllato, affronterà l’ex ancella e le farà presente che non è suo prigioniero.

Intanto Saul Ortega e Julieta Uriarte dopo aver affrontato numerosi ostacoli, riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d’amore diventando marito e moglie.

Le nozze di Julieta e Saul, Elsa dà del denaro ad Alvaro

Nelle puntate che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 luglio il dottor Alvaro deciderà di essere sincero con Elsa facendole sapere di essere stato aggredito per dover saldare un debito contratto con uno strozzino. Il sostituto di Zabaleta preciserà alla Laguna di aver utilizzato il denaro preso in prestito per salvare la vita a dei bambini in Portogallo.

Nel frattempo Antolina farà incontrare Isaac con il Fernandez per vedere la reazione del marito. Successivamente Fernando farà un passo indietro dopo essersi avvicinato a Maria mentre Saul vorrà accertarsi, insieme a Carmelo e Severo, che il suo imminente matrimonio con Julieta non venga sabotato. Purtroppo Hipolito non potrà prendere parte alle nozze della nipote di Consuelo e del maggiore degli Ortega a causa dei numerosi clienti che vorranno acquistare la sua birra.

Durante la cerimonia nuziale della Uriarte e del fratello di Prudencio, il Leal e il Santacruz inizieranno a temere l’arrivo improvviso dei Molero. Fortunatamente la coppia riuscirà a pronunciare il fatidico “sì lo voglio” senza nessun imprevisto. I novelli sposi faranno sapere agli invitati di aver rinunciato a fare la luna di miele precisando che la loro felicità è immensa. Nel contempo Francisca andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che Maria ha preso parte al matrimonio con Fernando.

Intanto Isaac si confiderà con Matias e, oltre a dirgli di non fidarsi di Alvaro, affermerà che Elsa ormai fa parte del passato. Il Fernandez rimarrà sorpreso quando il Guerrero gli dirà di aver assistito alla rissa in cui è stato coinvolto e di non essere intervenuto in sua difesa. In seguito la Laguna, dopo aver raccontato ad Alvaro di aver avuto una storia d’amore con Isaac, verrà stupita dal medico che le regalerà un profumo. Anche la Laguna farà un gesto sorprendente nei confronti del sostituto di Zabaleta visto che gli darà i soldi per poter pagare l’usuraio che lo sta mettendo alle strette.

L’arrivo di Roberto, Isaac si scaglia contro Antolina

Maria presenterà a Francisca e Fernando il suo amico Roberto Sanchez. Quest’ultimo dimostrerà sin da subito di avere un ottimo rapporto con Esperanza e Beltran. Nonostante ciò la Castaneda si rifiuterà di dare spiegazioni al cubano quando le domanderà di Gonzalo. La Montenegro dirà al marito, Raimundo, di non gradire la presenza di Roberto nella sua villa mentre Alvaro darà l’impressione di voler accettare, su richiesta di Carmelo, di rimanere come medico di ruolo a Puente Viejo.

Elsa rimarrà scioccata quando il Fernandez le dirà di voler abbandonare il quartiere iberico per paura di innamorarsi di lei. Julieta e Saul manderanno via le guardie con la convinzione che i Molero hanno smesso di minacciarli. Intanto Irene comunicherà ad Adela che Anacleto vuole parlare con lei. Dopo aver rassicurato la Laguna dicendole che presto salderà il debito contratto con l’usuraio, Alvaro organizzerà un appuntamento che coinvolgerà l’ex fidanzata di Isaac. Maria darà il consenso al Sanchez per poter alloggiare alla casona scatenando l’ira di Fernando. Anacleto proporrà alla Campuzano di tornare a lavorare per lui dicendole che potrà firmare finalmente i suoi articoli. Dopo essersi scontrata con Antolina, Elsa rivelerà ad Isaac che sua moglie lo tiene sotto controllo. Il carpentiere non la prenderà affatto bene e si scaglierà contro l’ex ancella facendole presente di non essere suo prigioniero.