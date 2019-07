Nuovi appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, intitolata "Il segreto" che va in onda sul piccolo schermo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio sottolineano che ci saranno dei problemi intorno alla persona di Alvaro. Quest'ultimo rimarrà vittima di un'aggressione che lo costringerà a nascondersi nell'ospedale da campo ma potrà godere del sostegno di una persona fidata come Elsa.

Il medico non avrà intenzione di raccontare la realtà dei fatti alla donna in merito ai motivi che hanno portato l'uomo a essere picchiato da una persona misteriosa. Alvaro finirà per supplicare la Laguna di medicare le proprie ferite con l'intento di essere curato nel migliore dei modi dopo aver temuto per il peggio.

Le paure di Julieta e Saul dopo le parole di Lamberto

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Antolina (Maria Lima) che troverà una soluzione per convincere Isaac delle proprie idee.

Il falegname, nonostante abbia passato una notte d'amore con la moglie, non riuscirà a dimenticare i sentimenti nutriti nei confronti della Laguna. Eustaquio non perderà occasione per recarsi alla locanda di Fe (Marta Tomasa Worner) e provocherà dei nuovi dubbi nell'animo di Saul e Julieta (Claudia Galan). I due innamorati mostreranno la paura che il loro matrimonio non possa andare a buon fine dopo le minacce subite dal Molero.

Fernando organizza un evento per conquistare Maria

Meliton farà notare il proprio parere negativo riguardo alla bevanda venduta dai cugini Hipolito e Onesimo.

Antolina si servirà dei pettegolezzi di Dolores per scoprire una verità inaspettata sul conto di Elsa e Alvaro. La consorte di Isaac verrà a sapere che il medico e l'infermiera hanno passato la notte nell'ospedale da campo. Tale novità finirà per creare degli equivoci e la bionda non perderà occasione per screditare la rivale agli occhi del marito. Fernando si impegnerà per conquistare l'amore di Maria (Loreto Mauleon) e deciderà di organizzare un evento.

L'arrivo di un uomo cubano

Il Mesia darà la possibilità a Esperanza e Beltran di vedere la proiezione del film basato sulla vita di Peter Pan. Francisca (Maria Bouzas) metterà degli ostacoli in merito alle intenzioni di Fernando e non accetterà un possibile riavvicinamento con Maria. Alvaro racconterà un particolare inaspettato sulla sua vita e spiegherà a Elsa di trovarsi in debito con uno strozzino dopo essersi fatto prestare del denaro per comprare i medicinali.

Raimundo impedirà alla Montenegro di intromettersi nel rapporto di amicizia tra Fernando e Maria. Infine arriverà l'amico cubano della moglie di Gonzalo che porterà alla gelosia del Mesia.