Torna Il Segreto con le puntate dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5. Don Anselmo si convincerà che il dispensario sia maledetto e metterà così in guardia Alvaro, diventato ufficialmente un nuovo medico di Puente Viejo. Isaac ed Elsa non riusciranno loro malgrado a tenere a bada la gelosia e la cattiveria di Antolina, Inoltre Faustino, uomo senza scrupoli e coscienza, sarà disposto a tutto pur di mettere in ginocchio Fe e riavere i soldi che ha estorto a Vicente. Le anticipazioni svelano che questa situazione si complicherà ulteriormente ed avrà un epilogo drammatico.

Il segreto dal 29 luglio al 2 agosto: Alvaro si trasferisce definitivamente al paese

Nelle puntate settimanali della soap Il segreto e in particolare nell'episodio di lunedì 29 luglio, Alvaro diventerà ufficialmente uno dei nuovi medici di del paesino e accetterà dunque di buon grado l'offerta lavorativa ricevuta da parte di Carmelo. Alvaro, con l'intenzione di stare vicino il più possibile ad Elsa, le chiederà di aiutarlo a rimettere in ordine il dispensario.

Consuelo e Antolina hanno capito che Alvaro Fernandez non è così buono e generoso come vuole fare credere e saranno preoccupate per il fatto che l'uomo possa rimanere per sempre a Puente Viejo. Antonina, non potendo sopportare che anche il medico si sia innamorato di Elsa, inizierà ad odiarlo e proverà a macchinare l'ennesima vendetta. Nella puntata de Il segreto di martedì 30 luglio, Elsa, nel tentativo disperato di dimenticare Isaac proverà ad avvicinarsi ad Alvaro, che ne sarà ben contento.

Anticipazioni puntate Il segreto: Don Anselmo mette in guardia Alvaro

Continuando con le anticipazioni de Il segreto, Don Anselmo si metterà a fare strani discorsi ad Alvaro, in quanto si convincerà che il dispensario sia maledetto. Il prelato si renderà infatti conto che tutti i medici che hanno lavorato al suo interno, sono stati assassinati oppure devastati da una vita sciagurata. Il Fernandez però, uomo di scienza, non si farà certo impressionare dalla superstizione di Don Anselmo.

Nella puntata di mercoledì, Antolina cercherà in tutti i modi di mandare via Hernandez, screditandolo agli occhi dei paesani. Tuttavia nessuno le crederà e ciò la farà infuriare ancora di più. Nel frattempo Julieta sprofonderà in un silenzio disarmante e non vorrà parlare con nessuno, compreso Saul. Don Berengario invece, assalito dai sensi di colpa per aver ucciso insieme a Carmelo i Molero, sarà deciso a costituirsi alle autorità.

Fe in pericolo, Mauricio ha un piano

Fernando e Francisca, sebbene per motivi diversi, si metteranno d'accordo e cercheranno un modo per allontanare dalla Villa l'odioso Roberto. Stando alle anticipazioni settimanali della soap. Fe non riuscirà più a mantenere il segreto riguardo Faustino e si confiderà con Mauricio che, come sempre, le offrirà il suo aiuto. Carmelo nel frattempo terrà d'occhio Don Berengario, temendo che i suoi rimorsi di coscienza lo spingano a raccontare tutta la verità alla guardia civile.

Mauricio invece offrirà una grossa somma di denaro a Faustino, pregandolo di trovare un accordo che possa metterlo finalmente in pace con Fe. Purtroppo, le buone intenzioni del Godoy finiranno per costare molto care alla Perez. Nella puntata Il segreto di venerdì 2 agosto, Faustino penserà bene di sfruttare la proposta di Mauricio per liberarsi definitivamente di Fe. il malfattore chiederà un appuntamento alla donna, pregandolo di portargli personalmente i soldi. Mauricio e Raimundo, non fidandosi del perfido Faustino, scorteranno senza farsi vedere la Perez nel luogo concordato. Infine, nelle puntate de Il segreto dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5, Fernando accuserà nuovamente crisi isteriche in seguito alla morbosa gelosia provata nei confronti di Maria e Roberto.