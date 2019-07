Gli ascolti dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano ad essere positivi. Nelle puntate italiane della prossima settimana, Lamberto Molero si renderà protagonista di un orrendo gesto, perché ferirà Prudencio Ortega al posto di Julieta Uriarte. Il fratello di Saul verserà in pessime condizioni di salute, al tal punto da lottare tra la vita e la morte. Fernando Mesia invece finalmente si farà avanti con Maria Castaneda, visto che le dichiarerà il suo amore.

Prudendio rischia di morire, Fernando confessa il suo amore a Maria

Le anticipazioni degli episodi che il pubblico italiano vedrà da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019, dicono che Hipolito e Onesimo faranno dei salti di gioia dopo aver constatato che la pozione per far ritornare la memoria funziona. Julieta e Saul non verranno uccisi da Lamberto e i suoi uomini, grazie all’intervento della guardia civile avvisata da Mauricio e Prudencio. Intanto Alvaro chiederà ad Elsa di rimanere nell’ospedale da campo anche dopo la guarigione dei pazienti.

Successivamente Maria, su richiesta del nonno Raimundo, chiederà a Fernando di restare alla villa per gestire i conti di Francisca. Il figlio di Eustaquio pur essendo stato arrestato riuscirà a ferire gravemente il minore degli Ortega.

Quest’ultimo rischierà di perdere la vita dopo aver protetto con il suo corpo la Uriarte. In seguito Antolina provocherà Isaac, facendogli credere che la Laguna e il Fernandez hanno intrapreso una relazione sentimentale.

Il carpentiere prenderà subito le difese della sua ex fidanzata, precisando alla moglie che non è una donna interessata soltanto al denaro, altrimenti non avrebbe accettato di sposarlo. Fernando confesserà a Maria di essere innamorato di lei, invece Saul ringrazierà il fratello per aver messo in salvo Julieta. Quest’ultima purtroppo non riuscirà a perdonare il cognato per tutto il male che le ha provocato in passato. Marcela e la figlia Camela saranno fuori pericolo di vita, perché guariranno dalla varicella in modo definitivo.

Saul salva la vita al fratello, Isaac affronta il dottor Alvaro

Elsa a causa della stanchezza fisica accumulata per aver lavorato duramente avrà un mancamento, venendo subito soccorsa da Alvaro. Eustaquio si presenterà al comune e dirà a Severo e Carmelo che suo figlio Lamberto presto tornerà in libertà. Nel contempo Dolores avrà un malore quando vedrà alla casona Francisca viva e vegeta, perché credeva che fosse morta. Saul deciderà di donare il suo sangue a Prudencio con l’intento di salvargli la vita.

Fortunatamente dopo l’intervento riuscito, il maggiore degli Ortega e Julieta torneranno ad organizzare il loro imminente matrimonio. Il malvagio Lamberto verrà scagionato, invece Elsa deciderà di abbandonare il paese iberico.

Isaac, dopo aver discusso nuovamente con la moglie, inviterà il dottor Alvaro a prendere le distanze dalla Laguna, accusandolo di essersi approfittato della bontà della donna. Il sostituto di Zabaleta dopo aver discusso con il falegname chiederà delle spiegazioni alla Laguna.

I poliziotti dopo essere stati corrotti da Eustaquio, non confermeranno che a ferire Prudencio sia stato Lamberto, mentre Fernando trascorrerà molto tempo in compagnia di Esperanza e Beltran, facendo preoccupare la Montenegro. Quest’ultima dopo aver notato l’avvicinamento di Fernando con i bambini, infatti chiederà alla figlioccia se prova amore nei confronti del suo ex marito. Per finire Alvaro verrà aggredito da alcuni malviventi nel corso della notte.