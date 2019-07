Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 15 al 19 luglio 2019. Finalmente, dopo tante peripezie, arriva il giorno delle nozze tra Saul e Julieta che riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, nonostante incomba su di loro, ancora la minaccia di Eustaquio Molero e dei suoi uomini. A Puente Viejo intanto, arriverà un amico cubano di Maria, la quale sarà sempre più vicina a Fernando, scatenando la rabbia di donna Francisca che non vede di buon occhio il loro riavvicinamento. Gelosia invece per Isaac che non ha ancora dimenticato la sua ex Elsa.

Il Segreto, anticipazioni al 19 luglio: Saul e Julieta sono marito e moglie

I nuovi episodi de Il Segreto in onda dal 15 al 19 luglio prossimi, saranno incentrati sulle nozze di Saul e Julieta che, come rivelano gli spoiler, riusciranno finalmente a scambiarsi le promesse nuziali e a diventare marito e moglie. Nonostante le minacce di Eustaquio Molero, i due coroneranno il loro sogno d’amore, davanti a parenti e amici. Anche Raimundo, Maria e Fernando parteciperanno alla cerimonia.

Questi ultimi intanto, dopo il salvataggio di Esperanza e Beltran, saranno sempre più uniti e questo fatto manderà su tutte le furie donna Francisca, che tenterà in tutti i modi di convincere la figlioccia a non riavvicinarsi a Fernando. Da Cuba intanto, farà la sua comparsa a Puente Viejo un amico della Castaneda, Roberto Sanchez e questi, sin dal suo arrivo, provocherà la gelosia del Mesia.

Il Segreto, trame 15-19 luglio: Isaac geloso di Alvaro ed Elsa

Con il passare dei giorni, le divergenze tra il dottor Alvaro Fernandez ed Elsa sembreranno appianarsi, tanto che, il dottore verrà soccorso e accudito proprio dalla Laguna dopo un pestaggio avvenuto ad opera di alcuni usurai.

Il giovane medico infatti, deve restituire dei soldi a degli strozzini e, a causa del mancato pagamento, è stato picchiato a sangue. L’uomo verrà curato da Elsa presso l’ospedale da campo e tra loro sembrerà stringersi un forte legame di complicità. Anche Isaac verrà a sapere dell’accaduto e, saputo dello stretto rapporto che intercorre tra la sua ex e il giovane medico, ne sarà geloso. Matias cercherà di far capire all’amico che il suo comportamento è sbagliato in quanto la Laguna ha tutto il diritto di rifarsi una vita, ma Isaac non sembrerà sentire ragioni e sembrerà fuori di sé.

Questo e molto altro nelle puntate de Il Segreto in onda dal 15 al 19 luglio 2019 su Canale 5, nel consueto orario delle 15:40. Ricordiamo che è possibile rivedere tutte le puntate sul sito Mediaset play dove si potranno trovare anche le clip dei momenti salienti riguardanti i protagonisti di Puente Viejo.