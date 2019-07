Nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 22 al 26 luglio 2019. Saul e Julieta sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d’amore e si sono scambiati le promesse davanti a parenti e amici, ma qualcosa nei prossimi episodi turberà non poco la loro serenità. La giovane infatti, verrà aggredita e violentata da Eustaquio e Lamberto Molero che, in questo modo si vendicheranno di Severo e di quanto accaduto a Las Lagunas.

Per i due uomini però, il destino riserverà una sorpresa, in quanto verranno assassinati poco dopo. Il nuovo arrivato Roberto intanto, creerà non pochi malumori alla villa dove, sia Fernando che donna Francisca, non vedranno di buon occhio l’amico cubano di Maria.

Il Segreto trame al 26 luglio: Julieta vittima di violenza da parte dei Molero che vengono uccisi

Dopo le nozze di Julieta e Saul, Severo e Carmelo, convinti che i Molero non siano più un problema decideranno di sospendere la scorta.

La Uriarte, mentre è nei boschi alla ricerca di ingredienti per preparare una torta speciale, si imbatterà in Eustaquio e Lamberto che le si avvicineranno minacciosi. I due abuseranno della Uriarte, ma verranno sorpresi poco dopo da Carmelo e don Berengario, i quali intuiranno ciò che hanno fatto. Sarà a questo punto che il Leal estrarrà una pistola e sparerà ad Eustaquio uccidendolo, mentre l'intervento del parroco porrà fine alla vita anche di Lamberto. I corpi di padre e figlio verranno occultati, dando modo a Julieta di mantenere il segreto su quanto successo anche con il marito Saul.

Il Segreto spoiler 22-26 luglio: Adela in fin di vita, Mesia geloso di Roberto

Il nuovo arrivato Roberto Sanchez creerà scompiglio alla villa e Mesia non prenderà bene l’arrivo dell’amico cubano di Maria, geloso anche del fatto che Esperanza e Beltran ritengano l’uomo come uno zio. Anche donna Francisca non sarà entusiasta del nuovo ospite, anche a causa del colore della sua pelle, mentre Roberto farà la conoscenza di Matias e Marcela.

Carmelo intanto, proporrà ad Alvaro di diventare il nuovo medico di Puente Viejo, mentre il giovane dottore sarà sempre più vicino ad Elsa, alla quale confiderà di aver paura di innamorarsi dopo quanto accaduto alla sua ex fidanzata. Dolores, venuta a sapere del pestaggio di Alvaro, farà circolare delle voci discriminatorie in paese facendo nascere il sospetto di una doppia vita criminale del dottore.

Sarà Elsa a spiegare i motivi per cui gli strozzini hanno picchiato a sangue il medico, facendo così cambiare idea alla Miranar e a tutti i paesani sul suo conto. Alvaro, venuto a sapere dell’intervento della Laguna in suo favore, la apprezzerà sempre più, grato del fatto che la donna abbia estinto il suo debito con gli strozzini. Gli spoiler rivelano inoltre che Adela avrà un improvviso malore che la costringerà ad essere ricoverata d'urgenza in ospedale, dove i medici diranno ad un affranto Carmelo, che la moglie rischia la vita.