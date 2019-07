Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto, riservano molte curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Maria presenterà il suo amico Roberto Sanchez a Fernando. Quest'ultimo non sarà molto felice dell'arrivo improvviso dell'uomo, soprattutto quando scoprirà che Beltran ed Esperanza hanno l'abitudine di chiamarlo 'zio'. Frattanto anche Francisca Montenegro sarà notevolmente infastidita dalla presenza di Roberto Sanchez, specialmente per il colore della pelle dell'uomo. Intanto Carmelo offrirà ad Alvaro di diventare il dottore ufficiale di Puente Viejo.

Adela si sente male

Nelle puntate de Il Segreto, come detto che verranno trasmesse dal 22 al 26 luglio, Severo e Carmelo saranno oramai sicuri che Lamberto ed Eustaquio non possano più far del male a Julieta, per tale ragione in accordo con Saul, sospenderanno la scorta per la donna. In seguito Anacleto vorrà che Irene lavori di nuovo per lui e le prometterà che i suoi articoli potranno avere la sua firma.

Successivamente Roberto instaurerà un legame di amicizia con Marcela e Matias. Nel frattempo Fernando sarà notevolmente geloso del Sanchez, mentre Alvaro rivelerà ad Elsa Laguna i suoi veri sentimenti e le annuncerà che ha timore di innamorarsi di lei. Poi Dolores scoprirà che il medico è stato picchiato da alcuni strani tizi e spargerà delle voci negative nei riguardi dell'uomo, in giro per il paese.

Frattanto Isaac ed Antolina non andranno molto d'accordo. Intanto Adela si sentirà male all'improvviso a causa delle schegge rimaste nella sua testa, per questo verrà immediatamente ricoverata all'ospedale e rischierà la vita: dopo l'accaduto Carmelo sarà parecchio angosciato e disperato.

Julieta sparisce nel bosco

Elsa racconterà a Dolores che in realtà Alvaro è stato picchiato per alcuni debiti contratti in passato e mai restituiti: i soldi erano serviti al dottore per pagare le cure ad alcuni bambini malati di morbillo.

In seguito Dolores si sentirà parecchio in colpa per aver sparso in giro per il paese delle voci negative su Alvaro e deciderà di propagare le novità ai cittadini, cosicché cambino idea sull'uomo. Nel frattempo Julieta andrà nel bosco a cercare un ingrediente specifico per l'impasto di una torta. Durante la sua passeggiata, però, la donna sarà aggredita improvvisamente da Lamberto ed Eustaquio Molero e non tornerà a casa.

Più tardi Alvaro confiderà ad Elsa che ha paura di innamorarsi di nuovo, poiché la sua ex fidanzata Chiara si è suicidata. Nel frattempo Alvaro penserà di rivelare a tutti quanti che Elsa gli ha prestato il denaro utile ad estinguere il debito con l'usuraio, ma la donna gli chiederà di non rivelare a nessuno della faccenda. Dopo Saul affronterà Prudencio e gli chiederà se è immischiato con la sparizione improvvisa di Julieta, ma l'uomo negherà di averne a che fare.

Julieta viene ritrovata

Carmelo e Don Berengario andranno a cercare Julieta e la ritroveranno nei boschi insieme ad Eustaquio e Lamberto Molero. Frattanto i due uomini si accorgeranno subito che la Uriarte è stata aggredita e addirittura violentata. Per tale ragione si scontreranno con i Molero, finendo per ucciderli. Successivamente Julieta chiederà a Don Berengario e Carmelo di non rivelare a nessuno della terribile vicenda: proprio per questo motivo Carmelo occulterà i corpi dei Molero e poi dirà agli inquirenti che i due malviventi sono fuggiti dalla Spagna.