Le trame dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” sono sempre più interessanti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che l’ingresso di un nuovo personaggio chiamato Pedro Molero permetterà a Consuelo di fare una scoperta terrificante. L’anziana donna, dopo aver impedito a Saul Ortega di uccidere il nuovo arrivato per aver minacciato di morte Julieta Uriarte, verrà a conoscenza che suo genero avrebbe un buon motivo per togliere di mezzo il losco individuo. Consuelo in poche parole apprenderà tramite Adela che sua nipote a seguito del suo matrimonio è stata violentata da Eustaquio e Lamberto Molero.

La morte dei Molero, Don Berengario e Carmelo si adeguano alla volontà di Julieta

Nelle puntate italiane attuali, Mauricio e Prudencio hanno sequestrato Julieta per impedire ai Molero di fare del male alla donna. Gli spoiler delle prossime settimane, svelano che Lamberto ed Eustaquio daranno inizio alla loro vendetta, quando la Uriarte e Saul saranno ormai sposati. Padre e figlio per farla pagare alla nipote di Consuelo, colpevole di essersi intromessa nella gestione delle terre di Las Lagunas, oltre ad abusare di lei la terranno sotto sequestro.

Don Berengario e Carmelo non appena verranno a conoscenza di ciò che è accaduto alla neo sposa, non esiteranno a mettere fine all’esistenza dei Molero. Il parroco e il sindaco di Puente Viejo, dopo aver seppellito i cadaveri dei due malviventi, prometteranno alla Uriarte che nessuno scoprirà che ha subito degli abusi, su richiesta della giovane.

Purtroppo il Leal non riuscirà a mantenere il segreto, visto che metterà al corrente Severo, Adela, e Irene, della tragica fine di Lamberto ed Eustaquio.

Intanto Don Berengario dopo aver rinunciato più volte a confessare la verità alla giustizia, rivelerà a Don Anselmo di essersi macchiato le mani di sangue. Nel frattempo Saul dopo aver iniziato a notare lo strano atteggiamento della moglie, chiederà a Prudencio di aiutarlo a scoprire come mai la sua amata è così desolata. Il maggiore degli Ortega pur essendo all’oscuro della violenza che ha subito la sua dolce metà, andrà su tutte le furie quando Pedro, il figlio minore del defunto Eustaquio, giungerà a Puente Viejo alla ricerca dei suoi familiari.

Saul intento ad uccidere Pedro, Consuelo apprende che sua nipote è stata abusata

Il new entry sin da subito offenderà Julieta, e la minaccerà facendole presente di iniziare a temere per la sua vita se non dovesse ritrovare suo padre e suo fratello. Saul prenderà subito le difese della Uriarte, visto che si presenterà a casa di Pedro con l’intento di ucciderlo. Fortunatamente il fratello di Prudencio non commetterà un crimine, grazie all’intervento di Consuelo.

Quest’ultima dopo aver fatto ragionare suo genero, non potrà fare a meno di cadere nella disperazione totale. Adela non appena vedrà l’anziana donna versare delle lacrime non riuscirà più a tacere, dato che con il consenso di Carmelo e Severo, le rivelerà che sua nipote è stata violentata dai Molero.

Consuelo ovviamente apprenderà anche che i violentatori sono morti per mano del Leal e di Don Berengario. L’anziana dopo aver ascoltato le sconvolgenti parole della moglie del sindaco, le dirà di non sapere se sarà in grado di mantenere il silenzio su ciò che ha appena scoperto.

Per finire il Santacruz e la nonna della Uriarte per evitare che Saul possa decidere di attentare alla vita di Pedro, gli faranno credere che Eustaquio e Lamberto non si trovano più nel quartiere iberico.