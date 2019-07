La soap opera de Il Segreto continua ad appassionare i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Maria Castaneda e Roberto Sanchez decideranno di progettare la fuga da Puente Viejo dopo aver scoperto le cattive intenzioni di Donna Francisca e Fernando Mesia.

Il Segreto: Donna Francisca e Fernando contro il cubano

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate che i seguaci avranno modo di vedere nelle prossime settimane, si soffermano sull'amicizia tra Maria e Roberto, un suo vecchio amico cubano.

Il Sanchez, infatti, dimostrerà di essere cotto della Castaneda. Peccato che Donna Francisca e Fernando non siano dello stesso parere della giovane. La moglie di Raimundo (Ramon Ibarra), infatti, certa dei sentimenti che l'uomo nutre per la sua figlioccia, ideerà un piano per sbarazzarsene. Per questo motivo chiederà l'aiuto del Mesia, che offrirà al forestiero ben 100 mila peseta per lasciare la Spagna, senza farne parola con la madre di Esperanza.

Anticipazioni Il Segreto: Roberto smaschera la Montenegro

Ma l'uomo non si farà intimorire, tanto da prendersi un po di tempo per riflettere sulla proposta avuta dai due. Poi comprerà la banca della Montenegro e se non bastasse racconterà a Maria (Loreto Mauleon) che Fernando e la matrona avevano tentato di corromperlo. Sentite queste parole, la madre di Beltran e Esperanza rimarrà mortificata dal comportamento dell'ex marito e dalla Montenegro, tanto da pensare di lasciare Puente Viejo per il bene dei due bambini.

Maria e il Sanchez progettano la fuga

Stando agli spoiler de Il Segreto, si evince che Maria confesserà a Roberto di voler ritornare a Cuba, sebbene sia consapevole di essere sorvegliata a vista da Fernando e la matrigna. Di conseguenza, il Sanchez ideerà un piano per depistare la darklady ed il suo complice in modo da evitare ulteriori grattacapi alla sua amica del cuore. Il cubano, infatti, fingerà l'acquisto di una casa nel borgo iberico, tanto da andare a vederla insieme alla Castaneda, Beltran e Esperanza.

Inoltre farà in modo che Mauricio Godoy spii le loro mosse. Il capomastro, a questo punto, correrà subito a raccontare tutta la verità a Donna Francisca cadendo nella trappola organizzata da Roberto e l'ex di Gonzalo (Jordi Coll).

La matrona ingannata dalla Castaneda

Donna Francisca (Maria Bouzas), nel frattempo, confesserà ai due giovani di essere a conoscenza del loro piano, sebbene non sappia che si tratta di una trappola ben organizzata. La matrona si spingerà addirittura a dargli il nullaosta in modo da poterli spiare da vicino insieme alla complicità del Mesia.

La Castaneda riuscirà a fuggire da Puente Viejo insieme a Sanchez? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.