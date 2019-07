Le anticipazioni della famosa soap opera Il Segreto, riservano diverse novità. Nelle prossime puntate, Francisca Montenegro (interpretata dall'attrice Maria Bouzas) vorrà liberarsi di Fernando Mesia, (interpretato dall'attore Carlos Serrano) e cercherà di organizzare un piano che spinga l'uomo ad andarsene definitivamente da Puente Viejo. In seguito la Montenegro convincerà Roberto Sanchez a trattenersi in paese.

Maria vuole scappare dalla Spagna

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Maria scoprirà che Fernando e Francisca hanno tentato di convincere Roberto ad abbandonarla in cambio di 100 mila pesetas e sarà notevolmente turbata per tale motivo, tanto da non voler più vivere nella villa. In seguito Maria chiederà al suo amico Roberto Sanchez di fuggire insieme a lei e i suoi bambini, Beltran ed Esperanza a Cuba.

Successivamente Roberto e Maria simuleranno di voler acquistare una casa a Puente Viejo per cercare di distrarre Francisca, e non farle scoprire che in verità vorranno fuggire dalla Spagna per andare a Cuba. Tuttavia, in seguito Francisca scoprirà lo stesso il piano di Maria e Roberto e si recherà dall'uomo per convincerlo a non portare via la ragazza dal paese, poiché secondo lei Maria non sarà mai felice lontana da Puente Viejo, dov'è cresciuta.

Prudencio pedina Fernando Mesia

Maria Castañeda in seguito rinuncerà al suo piano di fuggire a Cuba insieme al suo amico Roberto. Nel frattempo Francisca Montenegro incaricherà Prudencio di controllare che Fernando Mesia faccia un buon lavoro con i conti della villa, inoltre vorrà controllare ogni mossa del Mesia per cercare di trovare un modo per allontanarlo per sempre da Puente Viejo. Poi Donna Francisca prometterà a Prudencio che se riuscirà a soddisfare i suoi piani, lui potrà chiedere in cambio qualsiasi cosa.

Tuttavia, più tardi il Mesia scoprirà il piano di Francisca e andrà ad affrontare Prudencio: ma successivamente Francisca intimerà a Fernando di abbandonare immediatamente le sue proprietà se non vuole rischiare brutte conseguenze. Inizialmente il Mesia proverà ad opporsi al volere di Francisca Montenegro, ma in un secondo momento cambierà decisione e avrà il permesso di restare a Puente Viejo il giusto necessario per organizzare la partenza. Successivamente accadranno degli avvenimenti alquanto particolari che daranno seguito addirittura ad un omicidio.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

In attesa che vadano in onda le puntate de Il Segreto è possibile guardare in streaming online alcuni episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente al sito dedicato ''MediasetPlay.it''. Oltre alle puntate della telenovela spagnola, sulla piattaforma apposita si possono trovare alcuni video delle anticipazioni e delle trame de Il Segreto.