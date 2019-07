Le nuove anticipazioni de Il Segreto preannunciano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della serie spagnola che verranno trasmesse la prossima settimana in Italia, Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, verrà sequestrata e violentata da Lamberto ed Eustaquio Molero. In seguito la Uriarte verrà ritrovata da Don Berengario e Carmelo Leal. I due si renderanno conto immediatamente che Julieta è stata torturata e violentata e si scontreranno con i Molero, finendo per ucciderli.

Più tardi Julieta pregherà Don Berengario e Carmelo di non rivelare a nessuno della brutta vicenda. Per tale ragione Carmelo occulterà i corpi dei Molero e più tardi dirà alla polizia che i due malviventi sono fuggiti.

I corpi di Lamberto ed Eustaquio vengono ritrovati

Nelle prossime puntate de Il Segreto, a seguito di un temporale i corpi dei Molero riemergeranno e verranno scoperti, ma saranno irriconoscibili.

Per questo Carmelo non svelerà la verità e dirà che quelli ritrovati non sono i cadaveri di Eustaquio e Lamberto. Frattanto il Sergente Cifuentes avrà dei sospetti nei confronti di Don Berengario e Carmelo, poiché i due saranno spesso in contraddizione. In seguito Carmelo chiederà alla moglie Irene di scrivere un falso articolo per indurre i poliziotti a pensare che i Molero siano fuggiti in Portogallo, ma il piano non andrà molto bene.

Saul scopre che Julieta è stata violentata

Saul sarà notevolmente diffidente nei confronti di molti sulla vicenda di Julieta e manderà un biglietto anonimo a Don Berengario e Carmelo, dove li inviterà nei boschi vicino Puente Viejo. Successivamente Saul Ortega andrà all'incontro con Carmelo e Don Berengario e si confronterà con i due uomini. Poi Saul scoprirà tutta la verità sul giorno in cui Julieta è stata aggredita e saprà, dunque, che la donna in verità è stata violentata da Eustaquio e Lamberto Molero.

Per tale ragione, da quel momento in poi capirà davvero tutte le inquietudini sofferte dalla donna nell'ultimo periodo. In seguito l'uomo sarà assai angosciato e turbato per la scoperta e si renderà conto che Consuelo e i Santacruz erano a conoscenza della terribile vicenda, ma gli hanno mentito consapevolmente. Dopo il Sergente Cifuentes deciderà di convocare alcune persone per degli interrogatori.

