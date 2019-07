Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da ormai tanti anni in Italia. Nelle nuove puntate in programma da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su Canale 5, Don Berengario celebrerà lo sposalizio di Saul Ortega e Julieta Uriarte, mentre Elsa Laguna offrirà ad Alvaro Fernandez una cospicua somma di denaro.

Il Segreto: Elsa soccorre Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su Canale 5, rivelano che Elsa si prenderà cura di Alvaro, brutalmente massacrato da alcuni brutti ceffi.

Fernandez, infatti, troverà rifugio nell'ospedale da campo edificato, per sostenere il propagarsi dell'epidemia di varicella, dove si rifiuterà di raccontare alla Laguna il motivo di tale violenza. Intanto Antolina riuscirà a portare Isaac a letto, sebbene quest'ultimo pensi ancora alla sua amata al suo risveglio. Eustaquio Molero, invece, si recherà all'enoteca di Fe, dove farà delle minacce contro le imminenti nozze tra Saul e la Uriarte. Allo stesso tempo, Dolores informerà la Ramos che Elsa e il nuovo dottore hanno trascorso la notte insieme all'ospedale.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando corteggia Maria

Alla Villa, Fernando organizzerà la proiezione di Peter Pan per far felici Esperanza e Beltran e fare breccia nel cuore di Maria. In questo frangente, Donna Francisca dimostrerà di essere molto preoccupata per le sorti della figlioccia, tanto da proibire al Mesia di avvicinarsi a lei. Intanto Julieta si recherà alla prova del suo nuovo abito da sposa, mentre Saul inviterà il vecchio locandiere alla cerimonia.

Alvaro, invece, dirà ad Elsa di essere minacciato da uno strozzino, al quale deve una grossa somma di denaro per aver acquistato dei farmaci per salvare la vita di alcuni orfanelli portoghesi che avevano contratto il temibile morbillo. Infine Isaac se la prenderà con Fernandez, dopo essere stato aizzato da Antolina.

La Uriarte e Saul diventano marito e moglie

Stando alle trame de Il Segreto al 19 luglio, si evince che il sindaco e il latifondista daranno a Julieta e Saul una scorta in modo che il loro giorno più bello vada finalmente in porto.

Fortunatamente la Uriarte e l'Ortega si scambieranno i voti nuziali davanti ad un emozionato Don Berengario. Intanto Donna Francisca si arrabbierà con Maria Castaneda, che si è recata al matrimonio insieme al Mesia. Il Guerrero, invece, dirà a Matias di avere dei dubbi sulla lealtà di Alvaro dopo aver scoperto che è stato coinvolto in una rissa. Dall'altro canto, la Laguna racconterà al nuovo dottore di avere avuto una relazione con Isaac, terminata quando Antolina aveva scoperto di attendere un bambino.

A tal proposito, la figlia di Amancio farà un gesto eclatante nei confronti di Fernandez, tanto da offrirgli dei soldi per saldare il debito con gli usurai. All'inizio, l'uomo rifiuterà la proposta salvo poi accettare.

L'arrivo di Roberto Sanchez

Il Castaneda avrà un duro confronto con l'amico, in quanto crede che sia giusto che anche Elsa si rifaccia una vita accanto ad un'altra persona. Alla Villa, Raimundo impedirà alla Montenegro di mettere il becco nell'amicizia sorta tra il figlio del Mesia e Maria.

Infine Roberto Sanchez arriverà a Puente Viejo per minare il rapporto tra la nipote dell'Ulloa e Fernando, che dimostrerà di essere geloso di lui.