Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, Julieta Uriarte si trincerà dietro un muro di silenzio dopo l'abuso dei Molero, mentre Isaac sarà assunto da Alvaro. Infine Roberto Sanchez farà una dichiarazione d'amore a Maria Castaneda che non avrà il risultato sperato.

Il Segreto: Julieta soffre dopo l'abuso

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate trasmesse da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto su Canale 5, rivelano che Alvaro accetterà di diventare il medico ufficiale di Puente Viejo mentre Antolina cercherà di convincere il Guerrero che Elsa abbia una storia d'amore con Fernandez.

Intanto Julieta sprofonderà nella malinconia dopo essere stata abusata da Eustaquio e Lamberto. A tal proposito, il sergente organizzerà delle battute di ricerche per rintracciare i proprietari della miniera. Faustino, invece, comincerà a fare delle domande su Fe, che impaurita si nasconderà nel retro bottega. Alla Villa, Donna Francisca avrà paura che Maria si possa fare una vita insieme a Roberto, visto la grande affinità sorta con Esperanza e Beltran,

Roberto si dichiara a Maria

La Ramos chiederà a Carmelo di destituire Alvaro dal posto di dottore, sebbene invano mentre la Montenegro pregherà Fernando di trovare un modo per allontanare la Castaneda da Sanchez.

Faustino, invece, farà delle domande a Mauricio. Allo stesso tempo, la nipote della matrona respingerà la dichiarazione d'amore del cubano in quanto il suo cuore batte ancora per Gonzalo. Antolina, intanto, accuserà Fernandez di non aver fatto il possibile per salvare la vita di suo figlio.

Don Berengario vittima di sensi di colpa

Fe sarà costretta ad ammettere di conoscere Faustino dopo aver soggiornato per qualche tempo in un lupanare in cerca di Nazaria.

I telespettatori scopriranno che il complice di Don Vincente pretenderà la restituzione dei soldi rubati dalla simpatica rossa durante la sua fuga. Intanto Don Berengario sarà vittima di sensi di colpa dopo aver ucciso Lamberto per difendere il sindaco. Dall'altro canto, la Uriarte si trincerà dietro un assoluto silenzio tanto da far preoccupare Saul, ignaro di quello accaduto nel bosco.

Alvaro assume Isaac

Il nuovo dottore chiederà ad Isaac di restaurare il dispensario.

Il giovane, a questo punto, rifiuterà la proposta, se Carmelo non riuscisse a convincerlo. Per questo motivo, la Ramos avrà paura che il consorte stia troppo vicino alla Laguna. Alla Villa, Fernando organizzerà una festa per Roberto, dove inviterà Maria a ballare un lento. Faustino, invece, pretenderà che Fe gli restituisca i soldi di persona. Infine Isaac troverà una borsa piena di gioielli tra le cose di Alvaro.