Le anticipazioni Il Segreto relative alle trame dal 22 al 26 luglio in onda su Canale 5 si concentrano sulle crisi isteriche di Fernando, che ripiomberà nel buio della malattia mentale dopo un breve periodo di recupero. Il motivo sarà legato ad un arrivo scomodo legato al passato di Maria Castaneda, che Fernando sta tentando di riconquistare in ogni modo. Alvaro invece scoprirà che Elsa ha mentito sulla sua identità, facendosi passare per una poveretta senza arte né parte.

Il segreto: Roberto rovina i piani di Fernando

Nelle trame dal 22 al 26 luglio in onda su Canale 5, ci sarà l’arrivo del misterioso Roberto a Villa Montenegro, che verrà accolto calorosamente da Maria. Ingenuamente, l'ormai ex compagna di Gonzalo lo presenterà a Fernando, che non la prenderà affatto bene. Da tempo infatti, il Mesia è sicuro di poter riconquistare la bella ex moglie, proprio ora che si è lasciata con l’odiato Valbuena.

Tuttavia Fernando dovrà fare i conti con una realtà ben diversa da quella sperata. La situazione si farà ancora più tesa quando il Mesia assisterà ad una scena che lo manderà su tutte le furie. Beltran e Esperanza infatti, accoglieranno altrettanto calorosamente Roberto chiamandolo zio.

Il segreto, trame: Alvaro ed Elsa tra inganni e bugie

Le anticipazioni Il segreto della prossima settimana continuano con la preoccupazione di Carmelo che, dopo aver compiuto il duplice omicidio ai danni dei Molero con la complicità di Don Berengario,farà ritorno al paesino convinto di farla franca.

Nel frattempo i rapporti tra Alvaro ed Elsa si stringeranno sempre di più, tanto che il dottorino confesserà alla Laguna di amarla. La pettegola del paese non tarderà a scoprire che il dottore è stato picchiato a sangue e racconterà il fatto in tutta Puente Viejo, aggiungendo di suo particolari scabrosi. Tra Isaac e Antolina ci sarà invece l’ennesimo confronto a causa della gelosia morbosa della biondina nei confronti della Laguna.

Tornato a casa, Carmelo si troverà ad affrontare un’altra crisi epilettica di Adela causata da una scheggia di proiettile rimasta libera nel nel suo cervello Questa volta però la situazione è più grave del previsto, perché la donna potrebbe morire nell'arco di 48 ore. Successivamente, con l'intento di riportare la situazione alla normalità, Elsa dirà a Dolores che Alvaro ha contratto un grosso debito per curare dei bambini poveri. La pettegola si sentirà in colpa e quindi cercherà di farsi perdonare dando del benefattore al dottore.

Anticipazioni Il segreto: Fernando nella morsa della malattia mentale

Francisca cercherà complicità in Fernando, proponendogli di allontanare Roberto da Maria. Naturalmente, il Mesia accetterà di buon grado. Nelle nuove puntate de Il segreto Elsa, una volta incontrato Alvaro, lo sorprenderà donandogli tutta la somma di denaro necessaria per coprire il debito contratto con l’usuraio. a quel punto Alvaro capirà che la Laguna ha mentito sulla sua eredità e che in realtà è una donna molto ricca.

Infine Fernando, non riuscendo a sopportare la vicinanza quotidiana di Roberto e il suo insistente approcciarsi a Maria, ricomincerà ad avere crisi isteriche che lo destabilizzeranno completamente.