Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera ambientata in Spagna che riscuote ogni giorni giorno tantissimo successo su Canale 5. Nelle puntate in onda nelle prossime settimane, Donna Francisca tenderà la mano a Julieta Uriarte in segno di pace pur di farla riprendere dagli abusi subiti da parte dei Molero.

Il Segreto: Julieta viene abusata dai Molero

Le anticipazioni de Il Segreto tratte dalle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 riguardando la rappacificazione tra due grandi nemiche: Donna Francisca e Julieta.

Tutto avrà inizio quando la donna diventata pochissimo tempo la moglie di Saul verrà violentata da Eustaquio e suo figlio Lamberto. Purtroppo la Uriarte deciderà di tenere il grave atto tutto per sé, tanto da ordinare a Carmelo e Don Berengario di tenere la bocca cucita. Proprio questi ultimi aiuteranno la moglie dell'Ortega ad occultare i corpi dei Molero dopo essere stati crivellati dai colpi del prete e del sindaco.

Anticipazioni Il Segreto: Saul apprende le violenze subite dalla moglie

Col passare del tempo, la Uriarte stenterà a riprendersi dall'aggressione, tanto da chiudersi in un silenzio ermetico perfino con Saul. Quest'ultimo si preoccuperà moltissimo per le condizioni della giovane sposa, tanto da farsi aiutare dal fratello Prudencio a condurre delle indagini a proposito. Ma ecco che i corpi di Eustaquio e Lamberto saranno restituiti dalla piena del fiume che aveva inondato la cittadina.

Sarà in un successivo momento che l'ex pupillo della Montenegro pregherà il Leal ed il prelato di raccontargli la verità su quello accaduto realmente a sua moglie nel bosco. In questo frangente, il giovane scoprirà che Julieta era stata violentata dai proprietari della miniera, tanto da cercare di spronarla a reagire, sebbene l'impresa sarà molto ardua.

Raimundo vittima di sensi di colpa

Stando alle trame de Il Segreto, si apprende che Raimundo Ulloa comincerà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti di Julieta e Saul, in quanto aveva chiesto loro di abbandonare la Villa, visto che erano diventati degli ospiti scomodi.

Il padre di Emilia, a questo punto, sentirà il bisogno di recarsi a trovare la Uriarte per cercare di spronarla a reagire. Purtroppo il tentativo di Raimundo non avrà esito sperato, tanto che Donna Francisca si offrirà volontaria per parlare faccia a faccia dopo aver capito il motivo della sua malinconia.

Donna Francisca decide di aiutare la Uriarte

Durante l'incontro, la Montenegro racconterà alla Uriarte di essere stata vittima di abusi da parte del primo marito, Salvador Castro.

Di conseguenza, la matrona incoraggerà la moglie di Saul a volersi più bene in nome di tutte quelle persone che l'hanno sostenuta fino a questo momento. Julieta ascolterà con attenzione le parole della moglie di Raimundo, la quale chiederà perdono per tutto il male provocatole.