Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera iberica “Il Segreto”. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Carmelo Leal rischierà di morire per vendicare il decesso della moglie Adela. Il fedele amico di Severo Santacruz riceverà uno sparo da Esteban Fraile, l’uomo che ha causato il tragico incidente stradale della sua amata. Per fortuna il sindaco di Puente Viejo dopo aver lottato tra la vita e la morte, riuscirà a sopravvivere.

Prudencio Ortega, invece dopo aver pensato che Lola abbia lavorato al servizio di Francisca Montenegro per un valido motivo, chiederà delle spiegazioni alla darklady. La moglie di Raimundo Ulloa, farà rimanere sconvolto il suo ex pupillo, poiché gli rivelerà che la sua ex dipendente si è macchiata le mani di sangue.

Francisca contro Lola, Carmelo in uno stato critico

Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019, Fernando tenderà una perfetta trappola a Carmelo, visto che lo inviterà a vendicarsi di Esteban Fraile.

Il Mesia suggerirà al sindaco di non far sapere a Severo il loro piano. Nel frattempo Isaac si sentirà in colpa per non aver versato nessuna lacrima per la sua defunta moglie, e allo stesso tempo spererà che Elsa migliori. Quest'ultima dopo aver confessato a Matias che se morirà il carpentiere la seguirà, tornerà esausta per essersi sottoposta a dei nuovi test. La Laguna quando ammetterà di non sapere dove ottenere i soldi per pagare le sue nuove cure mediche, Marcela deciderà di darle i gioielli che Alvaro ha lasciato per affrontare i debiti.

Prudencio dopo aver pensato a ciò che gli ha detto Matias, inizierà a sentire la mancanza di Lola. La visita del dottor Zabaleta farà sentire sempre più a disagio il fratello di Saul: a quel punto il minore degli Ortega deciderà di chiedere delle spiegazioni a Francisca: quest'ultima farà sapere al suo ex pupillo che Lola è un’assassina.

Successivamente Fernando metterà in guardia il sindaco di Belmonte dell'attacco preparato da Carmelo. Il sergente Meliton dopo aver visto il Mesia e il Leal tramare qualcosa, avviserà Severo.

Purtroppo Esteban dopo aver ferito Carmelo con la sua pistola, tenterà di colpire anche Fernando, senza riuscirci: quest'ultimo sparerà il Fraile mettendo fine alla loro alleanza. Mauricio e il Santacruz sorprenderanno il Mesia salvare Carmelo. Il sergente Cifuentes tramite una lettera che aveva Belmonte apprenderà che l’uomo si è assunto la responsabilità della morte di Maria Elena e Adela. Nel contempo Matias e Isaac saranno sollevati per la fine di Antolina, e per il presunto recupero di Elsa, mentre Prudencio sarà ancora colpito dall'accusa di omicidio che Francisca ha fatto a Lola.

Don Berengario consiglierà al fratello di Saul di chiarire prima di giudicare. Mauricio racconterà i dettagli della morte di Esteban Fraile alla Montenegro, ma anche Fernando quando arriverà a l’Avana metterà a corrente Maria e Raimundo del decesso del sindaco di Belmonte. Severo commenterà con Irene i dubbi sulla dichiarazione del Mesia. Il Guerrero darà ad Elsa i soldi che ha guadagnato con i gioielli che i suoi amici gli hanno restituito, mentre Raimundo rivelerà a Francisca e Mauricio che Carmelo versa in uno stato critico.

La Montenegro si rammaricherà nel sapere che Fernando è libero da ogni accusa: la darklady oltre a non fidarsi del Mesia, non crederà nemmeno alla versione del marito riguardo a ciò che è accaduto con Esteban. In realtà anche l’Ulloa e Irene continueranno a dubitare di Fernando.

Maria caccia il nonno Raimundo, Il Leal ringrazia Fernando

Maria dopo aver iniziato una nuova sessione di allenamento con l’infermiera Vilches, verrà rimproverata a causa della sua pigrizia. Fernando rivelerà alla Castaneda che tutti sospettano di lui. Lola dirà a Marcela e Consuelo di essere soddisfatta del proprio lavoro e di aver instaurato un’amicizia con loro. Don Berengario consiglierà a Prudencio a chiedere alla sua ex dipendente se l’accusa di Francisca è fondata. Il dottor Zabaleta comunicherà ad Elsa che è stato davvero l’intonaco che ha assunto a causarle il danno cardiaco, ma soprattutto le dirà che la sua operazione è stata un successo. Isaac coglierà l’opportunità per chiedere alla sua amata di volerla sposare. Purtroppo Fernando continuerà a manipolare Maria, che anche se si vedrà costretta a fare degli esercizi di riabilitazione molto impegnativi obbedirà. A quel punto il Mesia riuscirà a mettere la madre di Esperanza contro suo nonno e la Montenegro. La Castaneda oltre a scagliarsi contro Raimundo per non avere fiducia di Fernando, gli chiederà di andarsene. Lola non appena Prudencio la interrogherà sul presunto delitto che avrebbe commesso, inizierà a tremare.

Carmelo dopo essere stato dimesso dall'ospedale farà i conti con il Mesia: quest'ultimo sarà armato nel caso la versione del sindaco dovesse essere diversa dalla sua. Il Leal confermerà ciò che il Mesia ha dichiarato, e lo ringrazierà per avergli salvato la vita. Severo si prenderà cura del suo amico, e dirà ad Irene di averlo trovato abbastanza calmo. Il sergente Cifuentes determinerà la chiusura dell'indagine, considerando il sindaco di Belmonte colpevole dell'attentato avvenuto durante le nozze di Fernando, e dell'incidente stradale di Adela. Lola dopo essersi rifiutata di rispondere a Prudencio si sfogherà con Marcela, motivandole la ragione del suo ostinato silenzio. Raimundo rivelerà a Francisca di essere molto dispiaciuto per il rimprovero ricevuto da Maria. Proprio quando la darklady e il marito si prepareranno a cenare, riceveranno la visita di Fernando senza preavviso. Isaac condividerà la sua felicità, e i dettagli del matrimonio con la Laguna con Matias. Per finire Don Berengario lascerà una recensione in una foto che coinciderà con la ragazza che ha visto nella piazza del paese, mentre Marcela dopo aver notato lo strano atteggiamento del parroco, cercherà di scoprire cosa nasconde.