Nelle puntate spagnole della soap opera il Segreto, in onda da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio, Fernando Mesia da Cuba si metterà in contatto con un uomo sconosciuto con l'obiettivo di far saltare in aria Puente Viejo.

In particolare, secondo le ultime anticipazioni della soap opera in onda su Antena 3, Mesia offrirà il suo aiuto a Carmelo e Severo per vendicare il decesso della maestra Adela, ma poi dimostrerà quali sono le sue vere intenzioni.

Nel episodio 2110 che andrà in onda oggi in Spagna, il figlio di Olmo avrà in mano una lettera scritta in cui è specificato tutto il progetto per distruggere il paesino spagnolo.

Antolina Ramos ruberà un'arma per vendicarsi

Sempre secondo le ultime anticipazioni delle puntate che andranno in onda questa settimana nella penisola iberica, Antolina Ramos ruberà una pistola per vendicarsi di Elsa e Isaac. Poco dopo, Meliton si accorgerà della scomparsa dell'arma e darà l'allarme a tutti i suoi concittadini.

Successivamente, Dolores coglierà in flagranza la perfida bionda a rubare cibo nel suo negozio di alimentari. Ma non è tutto perché poi la Ramos invierà una lettera al suo ex marito in cui gli dirà di vedersi in un determinato luogo. L'ex ancella gli farà sapere che sarà disposta ad abbandonare il paesino, solo se riceverà una determinata somma di denaro.

Intanto, Irene scoprirà che il sindaco di Belmonte è il responsabile dell'incidente stradale in cui è stata coinvolta e che ha causato la morte della sua amica Adela.

Successivamente, Mesia verrà a sapere da Raimundo che era il principale sospettato dell'incidente stradale e così deciderà di aiutare il marito di Adela e Severo a vendicarsi. Ma per l'ennesima volta, Fernando si rivelerà un traditore, visto che come anticipato si metterà in contatto con un uomo per distruggere il paesino spagnolo.

Matias invece proverà in tutti i modi a convincere il Guerrero a non presentarsi all'appuntamento con la sua ex moglie.

Ma quest'ultimo dirà che è l'unica soluzione per sbarazzarsi una volta e per sempre della Ramos. Nonostante il tutto, il Castaneda accompagnerà il suo amico all'incontro. Intanto, un uomo sconosciuto dopo che leggerà il telegramma di Fernando, effettuerà una chiamata proprio nella residenza dello stesso nella capitale cubana.

Elsa nuovamente ricoverata in ospedale

Antolina nel tentativo di uccidere il carpentiere cadrà da un precipizio e resterà aggrappata ad una sporgenza.

L'ex marito tenterà di salvarla nonostante quanto accaduto, ma lei tenterà nuovamente di ucciderlo. Intanto, Elsa sarà in pensiero per il suo fidanzato, vista l'assenza prolungata, ma poi verrà Matias a raccontare cosa è accaduto alla scogliera. Poco dopo, Isaac racconterà alla polizia quanto successo con la sua ex moglie e questo scatenerà le ire della polizia. Nel frattempo Cifuentes avrà il compito di recuperare il corpo senza vita dell'ex ancella.

Successivamente, il Guerrero si accorgerà che la salute della sua fidanzata è peggiorata e così si arrabbierà con lei per non essere stato avvertito. Poi, Isaac dirà al dottor Zabaleta di prescrivere nuovi accertamenti per Elsa. Quest'ultima verrà ricoverata nuovamente in ospedale. Intanto, Mesia incontrerà Carmelo in gran segreto e gli rivelerà che l'assassino di sua moglie e di Adela è il sindaco di Belmonte, Esteban Fraile.